Apex Legends - Kommen bald Drachen ins Spiel?

Müssen wir bald die Himmel von „Apex Legends“ nach kreischenden, Feuer spuckenden Monstren absuchen? Das lässt zumindest ein Beitrag von Dataminern vermuten, die tatsächlich Drachen auf einem Bild im Spiel gefunden.

Die erste Season von Apex Legends ist da und bringt neben dem neuen Helden Octane auch noch den Battle Pass mit sich. Viele Spieler vermissen bislang aber Änderungen an der Spielwelt, so wie es unter anderem „Fortnite“ mit jeder Season macht. Das könnte sich in Zukunft ändern, wenn es nach der Entdeckung einiger Dataminer geht.

Diese haben nämlich ein Bild in den Tiefen von „Apex Legends“ entdeckt, das ein Stück Himmel mit zahlreichen Kreaturen zeigt. Diese Viecher sehen ziemlich nach Drachen aus und machen mit ihrer schieren Anzahl schon einen ziemlichen Eindruck. Schon in „Titanfall“ gab es solche Tiere, die als Flyer bekannt waren. Da beide Spiele im selben Universum spielen, könnte es also eine Verbindung geben.

Bislang handelt es sich aber nur um Theorien. Schließlich kann es sich bei solchen Daten, die tief in „Apex Legends“ entdeckt werden, auch um verworfene Ideen der Entwickler handeln. Nicht jeder Vorschlag, der im Code des Spiels ausprobiert wird, wird bei einem Fehlschlag wieder entfernt. Zudem hatten die Macher bereits betont, dass solche Funde eher mit Skepsis betrachtet werden sollen.