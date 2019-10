Apex Legends - Halloween-Event mit neuen Skins und Zombie-Modus startet nächste Woche

Respawn Entertainment hat gerade erst die 3. Season an den Start gebracht, da wartet auch schon das kommende Halloween-Event. Wir haben euch alle Fragen zum anstehenden Gruselevent beantwortet.

Respawn Entertainment plant ein Halloween Event für Apex Legends namens Fight or Fright und den limitierten Zeitmodus Shadowfall (LTM), der den Spielern das Fürchten lehren soll.

Was sind Fight or Fright und Shadowfall?

In diesem Jahr zu Halloween gibt es einen gruseligen Spielmodus, der die Spieler im Dunkeln aufs Schlachtfeld ziehen lässt. Doch im Gegenteil zum regulären Spielmodus gibt es hier einen Twist. Ihr tretet gegen Zombies an.

Ihr habt richtig gehört! Ihr tretet gegen Infizierte an. Deshalb werdet ihr gemeinsam mit 33 Mitspielern über der abendlichen Königssschlucht abgeworfen und müsst versuchen, die Zombies zu töten und am Leben zu bleiben. Gelingt euch das nicht, werdet ihr erstmal schön genüsslich von den Infizierten verspeist. Doch das hat auch was Gutes. Ihr seid danach nicht direkt ausgeschieden, sondern mutiert erst einmal und werdet ein Mitglied des Shadow Squad.

Im Anschluss könnt ihr zwar keine Waffen und Legenden-Fähigkeiten mehr verwenden, doch das macht nichts, denn ihr habt andere totdbringende Fähigkeiten. Dazu zählen erhöhte Bewegungsfähigkeit und Sprunggeschwindigkeit, während ihr über mächtige Nahkampfangriffe verfügt. Ihr seid quasi ein Superzombie, der sogar an Wänden entlanglaufen kann. Und erwähnte ich bereits die unendliche Respawn-Möglichkeit?

Wenn nur noch 10 Legenden auf dem Platz stehen, rückt das Evac-Schiff an, das sie da rausholt. Dann heißt es für die Zombies, alles geben, bevor die Überlebenden entkommen!

Kosmetische Items zu Halloween

Während des Events könnt ihr eine Reihe an Herausforderungen absolvieren, damit ihr bestimmte Gratis-Items erhaltet. Dazu zählen folgende Challenges mitsamt Belohnungen:

© Respawn Entertainment

Das Event bietet limitierte, kosmetische Premium-Items, insgesamt 24 an der Zahl. Ihr entscheidet selbst, wie ihr sie erhaltet. Entweder schaltet ihr sie gegen Crafting-Material frei. Hier zahlt ihr:

Legendaries - 2,400 Crafting-Metalle

Epics - 800 Crafting-Metalle

Oder gegen einen direkten Kauf via Apex Münzen:

Legendaries - 1,800 Apex Münzen

Epics - 1,000 Apex Münzen

Und dann wäre da noch die Möglichkeit, Apex Packs für 700 Apex Coins zu erwerben, in denen die Items dann zufällig enthalten sind. Die Event Apex Packs sollen sogar mehr Items bieten als zuvor und ihr erhaltet eine Garantie, dass keine Duplikate auftauchen.

Ihr solltet euch dazu außerdem diese Grafik mit den Drop-Chancen ansehen, die alles im Detail aufbröselt:

© Respawn Entertainment

Während des Events könnt ihr euch zudem das Lifeline Heirloom Set kaufen, das nur über den direkten Kauf verfügbar ist. Es ist also nicht im Event-Pack enthalten.

Wann startet und endet das Event? Falls ihr das Halloween-Event in „Apex Legends“ spielen möchtet, solltet ihr euch ab dem 15. Oktober 2019 einloggen. Das Event endet hochoffiziell am 05. November 2019. Abschließend sei erwähnt, dass ihr zwischen dem 25. und 28. Oktober 2019 doppelte XP für eine Top-5-Platzierung und Wins erhaltet (Account-Level und Battle Pass). Wir wünschen fröhliches Gruseln!

