Apex Legends - Hacking-Fähigkeit der neuen Legende Crypto geleakt?

Ein Hacker namens Crypto könnte der erste Charakter sein, der in Season 3 das Roster des Battle-Royale-Shooters „Apex Legends“ erweitert. Neue Einträge in den Spieldateien könnten nun eine seiner Fähigkeiten verraten haben. Diese könnte es der Legende erlauben, sich in die auf der Karte verteilten Laptops zu hacken.