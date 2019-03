Apex Legends - Guide: Mit Legende Wraith zum Sieg, so geht's!

Die wohl am meisten gewählte Legende in „Apex Legends“ ist Wraith. Dank ihrer vielseitigen Fertigkeiten integriert sie sich gut in jede Teamaufstellung.

Wraith wird in Apex Legends als Angreiferin klassifiziert. Im Match ist sie aber noch so viel mehr, wenn sie denn richtig eingesetzt wird. Wir verraten euch, welche Fertigkeiten die Dimensionsreisende mit sich bringt und wie ihr diese aggressiv und passiv bestens gebrauchen könnt.

Wraith – Interdimensionaler Plänkler

Passiv: Stimmen aus dem Nichts

Gibt euch ein akustisches Signal, wenn Gegner eure Position pingen.

Taktisch: In die Leere

Reist durch die Leere und bekommt kurze Zeit keinen Schaden.

Ultimativ: Portal

Platziert zwei Portale, zwischen denen Team-Mitglieder eine Minute lang hin- und herreisen können.

Wraiths Nützlichkeit fängt schon bei ihrer passiven Fertigkeit an. Jedes Mal wenn ein gegnerisches Team eure Position oder einen Ort in der Nähe von euch anpingt, bekommt ihr „Stimmen“ in eurem Kopf als Signal. Darauf solltet ihr also unbedingt achten, denn die Stimmen weisen euch jedes Mal darauf hin, wenn euch jemand im Visier hat. Lasst dies unbedingt eure Mitspieler wissen und beratet euch, wie ihr am besten gegen die kommende Bedrohung Vorbereitungen treffen könnt.

Sollte es dann zu einem Feuergefecht kommen, habt ihr mit Wraith die besten Chancen, euren Gegnern in die Flanke zu fallen. Durch „In die Leere“ bekommt sie kurzzeitig keinen Schaden und kann sich neu positionieren. Nutzt das, um hinter Feinde zu gelangen. Achtet jedoch dabei darauf, dass ihr nicht gesehen werdet. Ihr seid zwar schwerer zu entdecken, aber nicht komplett unsichtbar.

Selbiges gilt für das Erstellen der Portale. Mit der Ulti könnt ihr nun auch noch anderen Mitspielern die Möglichkeit geben, ein Überraschungsmanöver einzuleiten. Oder müsst ihr nach einem harten Angriff der Gegner etwa flüchten? Öffnet schnell die Portale mit Wraith und liefert euren Mitspielern damit die Chance, mit heiler Haut zu entkommen. Das Ganze braucht ein wenig Einspielzeit und taktisches Verständnis, doch die Portale sind ein extrem großer Vorteil. Falls eure Kameraden am Boden liegen, aber noch nicht vollständig eliminiert wurden, können sie sich durch das Portal in Sicherheit bringen.

Doch Vorsicht! Eure Feinde können das Portal ebenfalls verwenden und euch durch die alternative Dimension folgen. Ihr solltet also damit rechnen, dass sie euch durchs Dimensionstor hindurch jagen werden. Haltet eure Waffe also stets im Anschlag und behaltet das Portal im Auge.