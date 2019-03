Apex Legends - Guide-Hub: Alle Tipps, Tricks und Infos zu den Legenden

Neun Legenden, Tendenz steigend: „Apex Legends“ bietet viel Auswahl für neue Spieler. Wir verraten euch, welche Legende zu euch passt und wie selbst Profis die Skills auch für andere, weniger offensichtliche Zwecke, einsetzen können.

Wer das erste Mal Apex Legends startet, hat die Qual der Wahl: Mittlerweile stehen neun Legenden bereit, die allesamt ihr eigenen Fertigkeiten mitbringen. Wir zeigen euch in kleineren Guides, wie sich die einzelnen Klassen spielen, welche Skills sie in die Schlacht führen und was ihr bei ihnen beachten müsst. Damit die Übersicht dabei nicht verloren geht, haben wir diesen Übersichtartikel für euch bereitgestellt.

Apex Legends Guide: 10 Tipps und Tricks für Einsteiger - so steigt ihr schnell zum Champion auf!

Alle Legenden im Überblick

Apex Legends Guide: Lifeline richtig gespielt, so helft ihr eurem Team am besten

Apex Legends Guide: Tipps und Tricks zur Legende Gibraltar

Apex Legends Guide: So gewinnt ihr mit Spurenleser Bloodhound

Im Laufe der kommenden Tage erweitern wir die verlinkten Guides. Schaut also später noch einmal vorbei, falls die von euch präferierte Legende aktuell noch nicht mit dabei ist. Solltet ihr selbst noch Vorschläge und Tipps zu „Apex Legends“ parat haben, würden wir und über eine Nachricht in den Kommentaren freuen.