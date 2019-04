Apex Legends - Geheimer Buff für Gibraltar oder nur ein Bug?

Neben den bekannten Verstärkungen für Gibraltar und Caustic gibt es scheinbar einen geheimen Buff für Gibraltar - oder handelt es sich hierbei lediglich um einen Bug, der den Charakter momentan verstärkt?

Erst kürzlich berichteten wir über den Patch 1.1.1 von Apex Legends, der diverse Änderungen in Hinsicht auf das Waffen-Balancing bereithielt, genauso wie einen Buff für Caustic und Gibraltar. Im Detail gab es eine passive Schadensreduktion für beide Helden, um andere Schwächen wie deren Übergröße auszugleichen. Davon ab gibt es für Gibraltar noch den Boost auf sein Waffenschild, das nun 75 anstatt 50 Trefferpunkte einstecken kann, bevor es zerberstet.

Gibraltar: Geheimer Buff oder bekannter Bug?

Doch das war noch gar nicht alles, auch wenn es die Patchnotes nicht aufgeführt haben. Wie Redditor VonArne herausgefunden hat, hat Gibraltar noch einen geheimen Buff spendiert bekommen. Die Rede ist vom Wurfstern (Arc Stars), die Gibraltar nun abwehren kann. Das heißt, sie haften sich nicht dauerhaft an den Tank respektive dem Gewehrschild der Legende an, obwohl sie das eigentlich tun müssten. Sie verschwinden ganz einfach, wenn dieser das Gewehrschild einfährt.

Einige Spieler behaupten, dass es sich hierbei nicht um einen Buff im eigentlichen Sinne handelt, es stattdessen viel mehr ein Bug sei, der von Respawn Entertainment so nicht vorgesehen war.

Ein wenig Licht ins Dunkel bringt Community Manager Jay Frechette. Er meint, dass es sich die Entwickler ansehen würden. Was eher danach klingt, als würden sie den Bug einmal unter die Lupe nehmen.

Ob Buff oder Bug, derzeit habt ihr mit Gibraltar die Fähigkeit, die Arc Stars abzuwehren. Also am Ende bleibt es ein Buff, auch wenn dieser ungewollt und nur temporär im Spiel ist. Einige Spieler merken auf Reddit lustigerweise an, dass die Wurfsterne ins Nichts verschwinden. Vielleicht hat hier die mysteriöse Wraith ihre Finger im Spiel?