Apex Legends - Flammenwerfer und ferngesteuerter Geschützturm geleakt

Neben der L-Star scheint eine weitere Waffe und ein besonderes Gadget für Apex Legends geleakt worden zu sein. Es handelt sich hierbei um einen Flammenwerfer und einen ferngesteuerten Geschützturm.

Derzeit häufen sich die Leaks in Hinsicht auf Apex Legends, die Dataminer sind recht fleißig am Inspizieren der Daten. Der Twitter-User @AustinScriver ist auf eine neue Waffe aufmerksam geworden, die wohl schon in Kürze ihren Weg ins Spiel findet. Oder besser gesagt zwei neue Waffen?

Es handelt sich hierbei um einen Flammenwerfer, dessen Eintrag bereits in den Daten hinterlegt wurde. Unklar ist, ob es sich hierbei um eine reguläre Waffe handelt, die ihr überall auf der Karte findet, oder ob sie nicht viel mehr für Supply-Drops vorgesehen ist. Es könnte auch sein, dass es sich hierbei um eine Fähigkeit handelt, die ausschließlich einer neuen Legende zuteilwird.

Weiter ist die Rede von einem ferngesteuerten Geschützturm. Ähnlich wie beim Overwatch-Helden Torbjörn wird es hier wohl ein platzierbares Geschütz geben, das euch im Kampf unterstützt oder in bestimmten Situationen direkt beschützt. Hier ist ebenfalls unklar, ob es eine eine Fähigkeit ist oder eine ausrüstbare Waffe.

So oder so wurden die Einträge bereits in den Daten hinterlegt. Was würdet ihr präferieren, den Geschützturm und den Flammenwerfer als Fähigkeit oder als reguläre Waffe?

