Apex Legends - Entwickler halten am Season-Modell fest

Neuer Inhalt für „Apex Legends“ orientiert sich ganz klar an den einzelnen Seasons, statt in wöchentlichen Updates veröffentlicht zu werden. In einem Interview betonten die Entwickler nun, dass sie an diesem Modell festhalten wollen. Allein schon, um sich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen.

Die Spieler von Apex Legends warten gebannt darauf, dass eine neue Season beginnt. Mit der aktuellen Phase des Battle-Royale-Hits wurden schließlich die neue Legende Octane und viele neue Skins eingeführt. Dementsprechend dürfen wir uns mit einer neuen Season auch auf neue Inhalte freuen.

An diesem Modell wollen die Macher von „Apex Legends“ auch in Zukunft festhalten. Im Gegensatz zu Fortnite, dessen Entwickler wöchentlich neue Inhalte raushauen. Dadurch, so Respawn CEO Vince Zampella auf der GamesBeat Summit (via Gamasutra), würde sich sein Team viel zu sehr unter Druck setzen und keine echten Inhalte mit Mehrwert für die Spieler von „Apex Legends“ veröffentlichen.

„Unsere Intention war es von Anfang an, saisonell zu bleiben, also bleiben wir es auch. Der Gedanke war zunächst: 'Wir haben hier etwas, das extrem schnell wächst. Sollten wir mehr Content veröffentlichen?' Aber ich denke, dass man an das Team denken muss. Wir wollen sie nicht überarbeiten und damit die Qualität der Inhalte beeinflussen, die wir veröffentlichen. Wir wollen diese sogar noch verbessern.“

Damit bezieht er sich vermutlich auf das Team von „Fortnite“ und Epic Games. Vor einigen Tagen wurde ein Bericht von Polygon veröffentlicht, der über die katastrophalen Arbeitsbedingungen spricht. Demnach würden die Entwickler konstant unter dem Druck stehen, den Wünschen der Spieler nachzukommen und neue Inhalte für das Spiel nachzuschieben.