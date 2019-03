Apex Legends - Einfacher Buff könnte große Charaktere stärker machen

Große Charaktere wie Gibraltar und Caustic haben in „Apex Legends“ immer mehr das Nachsehen. Auch die Anpassung der Hitboxen zum Start von Season 1 konnte nichts daran ändern, dass wuchtige Charaktere einen spielerischen Nachteil mit sich bringen. Auf Reddit liefert ein Fan jetzt eine einfache Möglichkeit, große Charaktere stärker zu machen.

Körperlich große Charaktere wie Supporter Gibraltar und Fallensteller Caustic werden im Battle-Royale-Shooter Apex Legends immer seltener gewählt. Daran konnte auch die Verkleinerung der Hitboxen zum Start der ersten Saison nicht viel ändern. Ein einfacher Buff könnte die wuchtigen Figuren in der Gunst der Spieler wieder steigen lassen.

Apex Legends Deshalb sind kleine Legenden im Vorteil

Kleiner Buff, große Wirkung

Die von Spielern am häufigsten verwendeten Charaktere in „Apex Legends“ haben eines gemeinsam: einen kleinen Körperbau. Logischerweise sind kleine Spielfiguren schwerer zu treffen, als große. Bereits vor dem Start der ersten Saison wurden Stimmen in der Community laut, die einen Buff für wuchtige Kämpfer wie Gibraltar oder Caustic forderten.

Wie man das Problem in den Griff bekommen sollte, wusste allerdings niemand. Auf Reddit kam der Nutzer TerminaV jetzt auf eine simple, aber effektive Idee, wie man der Sache Herr werden könnte. Statt größere Legenden widerstandsfähiger zu machen, schlägt der Redditor eine besondere Fähigkeit namens Momentous Momentum vor, die sogar tatsächlich Sinn ergibt.

Werdet ihr in „Apex Legends“ getroffen, werden die Bewegungen eurer Spielfigur kurzzeitig verlangsamt. Besagte Fähigkeit soll genau dies bei wuchtigen Charakteren verhindern, die der Verlangsamung durch ihren voluminösen Körper entgehen könnten.

Ein simpler Trick, der das Balancing des Battle-Royale-Shooters tatsächlich verbessern würde und das ganz ohne die Schadenswerte oder die Gesundheit der Charaktere zu verändern.

Die Community zeigt sich begeistert von der Idee, immerhin seien Gibraltar oder Caustic so groß, um sich einfach durch diese Verlangsamung durchzukämpfen. Während andere Nutzer bereits Respawn auf die Ideen aufmerksam machten, haben sich die Entwickler nicht weiter zu dem Vorschlag geäußert. Was denkt ihr: Würde solch ein Buff dem Balancing von „Apex Legends“ gut tun?