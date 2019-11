Apex Legends - Duomodus ist endlich da, aber nicht dauerhaft

Während sich das Halloween-Event Fight or Fright in Apex Legends dem Ende neigt, haben die Entwickler bei Respawn Entertainment schon Neues auf der Agenda stehen. Der vielseits gewünschte Duomodus, den sich die Spieler schon seit der ersten Spielstunde herbeisehen, wurde nun endlich integriert – allerdings nur zeitbegrenzt.

Tatsächlich konnte man den Battle-Royale-Shooter bislang eigentlich nur im Trio spielen. Wenn ihr zu zweit mit einem Freund ins Spiel starten wolltet, wurde immer ein zufälliger Mitspieler dazu gematcht.

Doch das fällt nun erst einmal weg, wenn ihr das möchtet. Der Duomodus steht nach dem Download des aktuellen Patches zur Auswahl bereit.

Who’s ready for Duos? WE ARE! ✌️



Tag your partner below and dive into Duos, for a limited time, starting tomorrow. pic.twitter.com/xu1us4ae9O