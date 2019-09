Apex Legends - Dritte Season mit neuem Charakter Crypto offiziell vorgestellt

Die passive Fähigkeit lässt ihn und sein Team all das sehen, was auch die Drohne in einem Umkreis von 30 Metern sieht. Die taktische Fähigkeit ist eine Aerial Drohne, die aus einer Entfernung von bis zu 200 Metern 40 Sekunden lang Türen hacken, Team-Banner aufheben und Loot-Kisten öffnen kann. Bei der Ulti handelt es sich um eine EMP, wodurch zum Beispiel Fallen deaktiviert werden können. Außerdem verursacht der elektromagnetische Impuls Schildschaden und verlangsamt Gegner.

„Hacke in unseren neuesten Geschichten aus den Outlands das System. Eine seltsame versteckte Datei. Ein tödlicher Fehler. Und eine neue Legende, die sich in die Schlacht stürzt, aber das Rampenlicht scheut. Crypto ist cool, ruhig und beherrscht, verbirgt aber viele Geheimnisse ... und will noch mehr Geheimnisse lüften.“

