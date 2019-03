Apex Legends - Dieses Konzept zu einem Sniper-Charakter wäre verdammt cool

Mit dem Start von Season 1 zu „Apex Legends“ wuchs das Charakter-Roster auf ganze neun Legenden an. Gibraltar, Lifeline und Co sprechen verschiedene Spielstile an, doch was dem Titel noch fehlt, ist ein echter Scharfschützer. Ein Spiel hat jetzt ein cooles Konzept zu einem Sniper geteilt, der sehr gut zum Spiel passen würde.

Der durchgeknallte Octane ist zweifelsohne der Hit zum Start der ersten Saison von Apex Legends. Mit insgesamt neun abwechslungsreichen Charakteren bietet der Battle-Royale-Shooter eine Menge Variation, doch eine echte Long-Range-Figur fehlt bislang komplett. Jetzt hat ein Spieler ein cooles Konzept veröffentlicht, das sehr gut ins Spiel passen würde.

Apex Legends Octane offiziell bestätigt: Neue Legende kommt mitsamt Season 1

Die Scharfschützin Alpine in Apex Legends

Allerdings gilt es zu bedenken, dass es sich bei der Scharfschützin Alpine lediglich um die Idee eines Fans handelt und die Dame in dieser Form vermutlich niemals den Weg in „Apex Legends“ finden wird. Doch wer weiß? Vielleicht dient das Konzept Entwickler Respawn Entertainment eines Tages ja doch als Inspirationsquelle?

Die Charaktere in „Apex Legends“ sprechen ganz verschiedene Spielstile an. Von Supportern wie Lifeline oder Gibraltar über klassische Angreifer wie Bangalore oder dem durchgeknallten Octane deckt der Battle-Royale-Shooter fast alles an Charakteren ab, was das Genre hergibt. Mit einer Ausnahme:

Eine Spielfigur, die sich vor allem auf Kämpfe aus großer Distanz versteht, glänzt bislang durch Abwesenheit. Verwunderlich, gibt es doch immerhin verschiedene Scharfschützengewehre im Spiel.

Das dachte sich vermutlich auch Redditor The-Goliath, der jetzt ein Fan-Konzept zur Scharfschützin Alpine veröffentlicht hat, das in der Community auf großen Zuspruch trifft.

Die eisige Scharfschützin wartet mit einigen interessanten Talenten auf. Ihre passive Fähigkeit ermöglicht es Alpine, schneller und höher zu klettern als andere Spielfiguren, um so in kürzester Zeit die Entfernung zu ihren Zielen zu vergrößern.

Ihre taktische Fähigkeit erlaubt es der Dame, sich sofort hinzulegen und sich temporär zu tarnen. Der erste Schuss im Tarnmodus ist geräuschlos, lässt Alpine allerdings auffliegen. Auch das Aufstehen deaktiviert die Tarnung.

Spannend ist zudem die ultimative Fähigkeit, mit der Alpine einen Sensorpfeil mit hoher Reichweite verschießt, der alle Charaktere im Zielgebiet mit einem AoE-Effekt taub macht und so die Kommunikation blockiert - also Feinde und gleichermaßen Freunde.

Während das Ultimate also Vorstöße und Überfälle behindert, profitieren auch andere Fähigkeiten davon. Beispielsweise kann Lifelines Heildrohne dadurch verwendet werden, ohne durch die Geräusche Gegner auf sich aufmerksam zu machen.

Apex Legends Update: Lohnt sich der Season-1-Battle-Pass überhaupt?

Was haltet ihr von dem Fan-Konzept? Würdet ihr Alpine gerne in dieser oder ähnlicher Form in „Apex Legends“ sehen wollen? Habt ihr vielleicht selber Ideen für Charaktere? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.