Apex Legends - Diese komplett neue Map wird mit der 3. Season Anfang Oktober erscheinen

Es wurde in den letzten Tagen bereits vermutet, nun ist es offiziell bestätigt: „Apex Legends“ erhält eine neue Map. Spieler bekommen damit unterschiedliche Biome geboten, in denen bald gekämpft werden kann.

Am kommenden Dienstag, den 01. Oktober startet in dem Battle-Royale-Titel Apex Legends von Electronic Arts und Respawn Entertainment die mittlerweile 3. Season. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass in diesem Rahmen, neben einem weiteren Champion und einer neuen Waffe, außerdem eine zweite Karte ins Spiel kommen wird.

Die neue Karte namens Kings Canyon wird von Respawn in einem neuen Trailer vorgestellt. Gameplay bekommen wir darin zwar nicht zu sehen, doch erfahren wir, dass Spieler in naher Zukunft gleich mehrere Biome zum Erkunden und Kämpfen erhalten werden.

Beispielshalber gibt es schneebedeckte Berge und Gebiete mit geschmolzener Lava. Außerdem befindet sich auf der Karte scheinbar ein fahrender Zug, auf dem ebenfalls um den ersten Platz gekämpft werden kann.

Weitere Details möchte der Entwickler in den kommenden Tagen bekannt geben. Wir werden euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Alle Infos und News zu „Apex Legends“ gibt es auf unserer umfangreichen Themenseite.

Kritik an Apex Legends

Der größte Kritikpunkt an „Apex Legends“ seitens der Community besteht aus dem Mangel an neuen Inhalten. Bislang brachte zwar jede neue Season einen frischen Charakter und neue Waffen mit sich, doch eine neue Map und der geforderte Duo-Modus stehen seit Beginn an ganz oben auf der Wunschliste der Spieler - nun wird wenigstens einer der beiden Wünsche in die Realität umgesetzt.