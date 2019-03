Apex Legends - Cooles Fan-Konzept zu einem weiteren Support-Charakter

Support-Charaktere in Apex Legends sind rar gesät. Hier ist ein cooles Fan-Konzept zu Electra.

Support-Charaktere in Apex Legends sind rar gesät. Hier ist ein cooles Fan-Konzept zu Electra.

Insgesamt neun Legenden stehen euch derzeit im Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ zur Wahl, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Jetzt hat ein Fan ein cooles Konzept zu einem neuen Support-Charakter veröffentlicht, der das Roster sinnvoll erweitern würde. Wir stellen euch Electra vor.

Octane heißt der neueste Star am Himmel von Apex Legends. Die Spieler lieben den durchgeknallten Highspeed-Charakter. Das Aufgebot an Support-Charakteren sieht derzeit allerdings recht mager aus, dachte sich vermutlich auch ein Fan und veröffentlichte ein spannendes Konzept zu einer neuen Legende namens Electra.

Apex Legends Dieses Konzept zu einem Sniper-Charakter wäre verdammt cool

Electra mit Parallelen zu Lifeline

Auch wenn Pathfinder und Bloodhound von Respawn als klassische Supporter angegeben werden, verfügen sie nicht wirklich über unterstützende Fähigkeiten. Derzeit ist also quasi Heilerin Lifeline alleine auf weiter Flur.

Das muss sich ändern, wie sich offenbar auch Reddit-Nutzer iArePlayerOne dachte, der ein interessantes Konzept auf Basis einer Konzeptzeichnung von Ramzy Kamen zu einer neuen Supporterin namens Electra zusammengeschustert hat.

Electra funktioniert ähnlich wie Lifeline, konzentriert sich aber vor allem auf die Wiederaufladung des Schildes. Ihre passive Fähigkeit regeneriert Schildenergie wenn ein Feind, der von ihr beschossen wurde, zu Boden geht. Selbst, wenn dies durch ihre Teammitglieder passiert.

Ihre Taktikfähigkeit hingegen erschafft ein Energiefeld, das den Schild von Electra und ihren Verbündeten in der Nähe langsam wiederauflädt. Somit seid ihr besser für das nächste Feuergefecht gewappnet.

Als ultimative Fähigkeit wartet die Dame mit einer EMP-Ladung auf, die in einem großen Gebiet moderaten Schaden am Schild von Feinden verursacht. Der Schild von Feinden, die im Zielgebiet verweilen, wird zudem langsam zerstört. Außerdem werden das HUD gestört und die Verwendung von Schildzellen verhindert.

Electra hingegen ist im Zielgebiet des EMPs in der Lage, Schildbatterien und -zellen schneller zu konsumieren, als es normalerweise möglich ist. Details dazu, wie genau die Fähigkeiten aussehen sollen oder wie viel Schildenergie regeneriert beziehungsweise abgezogen wird, nennt der Redditor nicht.

Wenngleich Electras Ultimate mit all seinen Fähigkeiten definitiv zu stark klingt, ist das Fan-Konzept ziemlich spannend. Immerhin gibt es derzeit keine Möglichkeit, den Schild ohne die Verwendung von Items zu regenerieren.

Apex Legends Neue Legende Wattson geleakt: Fähigkeiten und mehr Gerüchte

Gerüchten zufolge will Respawn im Verlauf von Season 1 noch einen zweiten Charakter an den Start bringen. Wer weiß: Vielleicht dient das Konzept ja als Inspiration für eine zusätzliche Legende in „Apex Legends“.