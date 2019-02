Apex Legends - Chappie leidet unter fehlerhaften Hitboxen

Pathfinder, der unter Spielern den Kosenamen „Chappie“ innehat, gehört zu den beliebtesten Charakteren des Battle-Royale-Shooters Apex Legends. Doch der freundliche Roboter hat ein gewaltiges Problem: Seine Hitboxen sind fehlerhaft und größer als der Charakter selbst.

Lifeline, Gibraltar, Bangalore oder Mirage: Jeder hat seine Lieblingsfigur in Apex Legends. Wenn ihr euch dem freundlichen Roboter Pathfinder verschrieben habt, seid ihr derzeit allerdings im Nachteil, wie Youtuber SpookieSpy in einem Video festgestellt hat.

Pathfinders Hitboxen werden untersucht

Grundsätzlich können die Hitboxen in Apex Legends überzeugen, wie Youtuber SpookieSpy in besagtem Video festgestellt hat. Bei allen Charakteren richten nur direkte Treffer auch wirklich Schaden an. Schießen wir zwischen die Beine oder knapp an Armen oder Kopf vorbei, gehen die Schüsse daneben.

Doch eben nicht bei Pathfinder: Schießen wir zwischen seine Beine oder vor seine Füße, erleidet die sympathische Blechdose trotzdem Schaden – das sollte eigentlich nicht passieren. Fans des Roboters sehen sich benachteiligt und gehen auf die Barrikaden.

Auf Reddit verkünden die Entwickler von Respawn Entertainment, dass man sich dem Problem bereits bewusst sei und unter Hochdruck an einer Lösung arbeite:

„Klar! Wir sind uns des Problems bewusst und diskutieren bereits darüber. Ich kann im Moment noch nicht mehr dazu sagen, aber wir hören euch.“

Obwohl Apex Legends am 04. Februar einen blitzsauberen Start hinlegte, ist das Battle-Royale-Spiel allerdings auch nicht vor Fehlern gefeit. Bereits in den vergangenen Tagen haben die Entwickler allerdings bewiesen, dass man diese Probleme schnell mit Updates in den Griff bekommt.

So wurde das Absturzproblem der neuen Waffe Havoc innerhalb nur eines Tages behoben, weshalb auch Pathfinder mit Sicherheit schon bald kleinere Hitboxen spendiert bekommt. Schon am 1. März soll die erste Season von Apex Legends starten, die neben einem Battle Pass weitere neue Inhalte mit sich bringen wird.