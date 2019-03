Apex Legends - Camper haben es durch diesen Nerf nicht mehr so einfach

Der Bunker in „Apex Legends“ ist ein beliebter Ort für Camper und Fallensteller, die leichte Beute in ahnungslosen Spielern wittern. Damit künftig dort nicht mehr so viel auf Gegner gewartet wird, haben die Entwickler nun einen Nerf für das Areal aufgespielt.

Wer schonmal in einer Runde Apex Legends im Bunkerareal gelandet ist, dürfte es nur zu gut kennen: Im Inneren warten meist mehrere Spieler darauf, euch den Weg abzuschneiden und euch aus dem Spiel zu nehmen. Der Bunker ist ein beliebter Ort für Camper und jene, die euch gern Fallen stellen.

Neben den engen Gängen gab es bislang noch einen weiteren Grund, warum ausgerechnet dieses Gebiet dafür so beliebt war. Lüftungsschächte, die über den Türen angebracht waren, boten Platz für zwei Spieler oder für die Fallen der Legende Caustic. Nichtsahnende Spieler kamen so in einen Raum und wurden direkt beschossen oder mit Gas eingenebelt.

Les adeptes des « pièges » au bunker avec #Caustic vont être déçus d'apprendre que toutes les petites plateformes, situées au-dessus des portes, ont été retirées lors de la dernière mise à jour. 😶 pic.twitter.com/QiA9L6HH0N — Apex Legends France (@PlayApexFR) 24. März 2019

Doch diese Taktik ist in „Apex Legends“ nicht mehr möglich. Mit einem Patch haben die Macher diese Stellen entschärft. Die einstigen Schächte über den Türen sind verschwunden. Wir vermuten aber, dass der Bunker auch in Zukunft mit Spielern gefüllt sein wird. Schließlich ist es eine perfekte Engstelle, die mit Loot und reichlich Action lockt. Da braucht es keine Lüftungsschächte, um zu campen.