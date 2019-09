Apex Legends - Bringt Season 3 eine ganz neue Karte?

EA und Respawn Entertainment könnten an einer neuen Map für „Apex Legends“ arbeiten. Ein aktueller Teaser könnte von einer ganz neuen Ortschaft handeln. Die Community ist fleißig am Spekulieren.

Aktuell wartet die Spielerschaft von Apex Legends auf den Release der 3. Season. Diese soll unter anderem eine neue Legende ins Spiel bringen, die den Namen Crypto trägt. Doch neben unzähligen kosmetischen Artikeln und weiteren kleineren Updates könnte sogar eine ganz neue Karte folgen.

Klar ist dies bislang noch nicht, doch es wird bereits fleißig spekuliert. Grund dafür ist der neueste Teaser, den die Verantwortlichen kürzlich via Twitter geteilt haben. Hier sehen wir Crypto und es wird eine Art Einlogversuch vorgenommen:

Die Zahlen könnten darauf hindeuten, dass wir am 27. September, also morgen, eine größere Ankündigung erwarten dürfen. Außerdem gehen wir davon aus, dass die 3. Season bereits am 1. Oktober starten könnte. Aber warum eine neue Karte?

Mittlerweile ist bekannt, dass Crypto systematisch einen Weg aus King's Canyon heraussucht. Deshalb richten sich alle Augen auf „New Dawn“, einen Ort, den er entdecken möchte. Eine kleine Parallele gibt es seitens Respawn, die in dem eingestellten „Titanfall Online“ eine Karte namens Dawn geplant hatten. Den vollständigen, recht kryptischen Text könnt ihr hier nachlesen:

Ist das alles nur Zufall? Für die Community könnte es sich bei „irgendwo in New Dawn“ also um den entsprechenden Hinweis auf eine ganz neue Karte handeln und wenn wir Glück haben, kommt sie sogar mit der angekündigten 3. Season, über die ihr hier mehr erfahren könnt:

