Apex Legends - Das bietet der Battle Pass in Season 4, Preis ebenfalls bekannt

Falls ihr euch fragt, was der neue Season Pass in der 4. Season von „Apex Legends“ kostet und wo der Unterschied zwischen dem kostenlosen und kostenpflichtigen Battle Pass liegt, haben wir hier alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Erst kürzlich haben EA und Respawn Entertainment Apex Legends den neuesten Gameplay-Trailer zur 4. Saison an den Start gebracht. Die neue Season 4 steht ganz im Zeichen von Assimilierung, wie sie offiziell betitelt wird. Neben der neuen Legende Revenant wird es wie üblich noch weitere Neuerungen geben.

Inhalte zum Battle Pass 4

Darunter steht unter anderem ein ganz neuer Battle Pass für Season 4 auf dem Plan. Wir erklären euch in unserer Übersicht, ob sich der Kauf des neuen Battle Pass lohnt.

Wie gehabt gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante vom Battle Pass. Doch wie so oft gibt es die richtig schönen Goodies erst gegen Echtgeld.

So schaltet ihr nach dem erfolgreichen Kauf unter anderem einen legendären Skin für die R99 (siehe Bild oben) frei namens Zero Point. Dazu kommen drei epische Skins:

Der Battle Pass bietet 100 Level, es gibt seltene und legendäre kosmetische Items, die je nach Level freigeschaltet werden. So erhaltet ihr zum Beispiel Skins wie Health Drain Lifeline, Blue Steel Crypto oder Cyber Punked Wattson sowie die legendären Skins Perfect Soldier von Wraith oder die Reactive Heavy Metal für die Flatline.

Der kostenpflichtige Battle Pass enthält zudem ein paar Bonus-XP und Apex Coins, die ebenfalls auf einigen Levels auf euch warten. Abseits davon gibt es neue Musikpakete, Ladebildschirme, Waffenanhänger und Emotes für die Luft.

Kostenlos hingegen sind zum Beispiel Belohnungen wie der Skin Cyber Sludge Caustic, fünf Apex Packs und ein Tracker, der eure Wins in der 4. Saison anzeigt.

Was kostet der neue Battle Pass?

Und wie zuletzt in den vorangegangenen Saison gibt es auch dieses Mal wieder ein Bundle, das euch direkt 25 Stufen überspringen lässt. Der Battle Pass beinhaltet unter anderem drei exklusive Charakter-Skins und das besagte R-99-Design, die Kosten belaufen sich auf 950 Apex Coins, also in etwa zehn Euro. Das Bundle mit den 25 Stufen obendrauf kostet 2800 Apex Coins, was umgerechnet circa 30 Euro sind.

Alle Inhalte könnt ihr hier nochmal im neuen Trailer zum Battle Pass einsehen: