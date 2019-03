Apex Legends - Bereits vor einem Jahr geleakt, doch niemand hat es bemerkt

Apex Legends wurde nicht erst einige Tage vor der Veröffentlichung geleakt, technisch gesehen wurde der Titel bereits ein Jahr zuvor geleakt, doch niemand scheint dies so richtig bemerkt zu haben.

Leaks und Gerüchte sind immer so eine Sache in der Spieleindustrie. Manchmal sickert etwas durch, was nicht an die Öffentlichkeit gehört. Aber häufig passiert es auch, dass sich User in diversen Foren mit vermeintlichen Leaks brüsten. Diese stammen von Leuten, die nach Aufmerksamkeit oder Ähnliches suchen, die sich dann wiederum im Nachgang als falsch herausstellen, da sie nachweislich nicht eingetreten sind. In solchen Fällen ist es immer schwer abzusehen, welcher Leak denn nun glaubhauft ist und welcher nicht.

Apex Legends vor einem Jahr geleakt

Doch einem Leak hätte man vor einem Jahr wohl ruhig ein wenig mehr Beachtung schenken können, denn der neue Battle-Royale-Shooter Apex Legends wurde bereits vor rund elf Monaten geleakt.

Ein Reddit-User namens hiticonic hat zu dieser Zeit ein Posting im Titanfall-Subreddit mit der Aufschrift „Alleged Minimap for Rumored Titanfall Battle Royale Game“ verfasst. Dazu gab es die offizielle Karte von „Apex Legends“ - wenn auch leicht verändert:

Doch das hat scheinbar niemand bemerkt und die, die es auf Reddit mitbekommen haben, haben dem Gerücht keine Beachtung geschenkt. Zahlreiche Kommentare tun diesen Leak ab und sind dem Redditor gegenüber eher negativ gestimmt. Nun, ein Fehler, wie sich nachträglich herausstellen sollte. In diesem Fall wurde der Titel also tatsächlich bereits ein Jahr vor dem Release-Zeitpunkt geleakt und niemand hat es bemerkt.

