Apex Legends - Battle-Royale-Shooter der Titanfall-Macher offiziell bestätigt, wird heute vorgestellt

Ein neuer Battle-Royale-Shooter der Titanfall-Macher kommt! Schon jetzt ist offiziell bestätigt, dass sich Respawn Entertainment für Apex Legends verantwortlich zeigt. Die offizielle Vorstellung folgt heute.

Bereits am vergangenen Wochenende machten Gerüchte die Runde, dass das Titanfall-Studio an einem eigenen Battle-Royale-Shooter bastelt. Mittlerweile wurde dies bereits von offizieller Seite bestätigt.

Battle-Royale-Shooter bestätigt!

Apex Legends wird der Name des neuen Respawn-Titels lauten. Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment, hat auf seinem Twitter-Account schon jetzt erklärt, dass der Battle-Royale-Titel Apex Legends lauten und heute vorgestellt wird.

Alle weiteren Infos werden heute um 17 Uhr im offiziellen Teaser-Livestream folgen. Nachfolgend haben wir den Link zum Stream via Twitch eingebunden:

Release am Montag für PC, PS4 und Xbox One?

Den Gerüchten zufolge soll es sich hierbei jedoch nicht um ein Spiel mit den Titan-Mechs handeln, sondern viel mehr um einen herkömmlichen Shooter. Die Charaktere sollen ähnlich wie in Overwatch oder Call of Duty: Black Ops 4 über spezielle Fähigkeiten verfügen. Weiter ist die Rede von einem Release für den PC, die PS4 und Xbox One. Um 17 Uhr sind wir schlauer! Mehr Infos vorab gibt es hier:

Wir halte euch über alle wichtigen Neuigkeiten rund um Apex Legends auf dem Laufenden. Schaut also regelmäßig auf PlayNation vorbei, um bestmöglich informiert zu sein.