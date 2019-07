Apex Legends - Alle Buffs und Nerfs der Legenden aus der 2. Season

Die 2. Season von „Apex Legends“ ist endlich da und bringt so einige Neuheiten mit sich. Aber auch die alten Legenden und Spielelemente sind vor Änderungen nicht sicher. Wir zeigen euch, was der Patch zur nächsten Saison gebracht hat.

Lange haben wir gewartet, jetzt ist sie endlich da: Season 2 in Apex Legends bringt neben der neuen Legende Wattson noch einige Änderungen an der Karte. Aber auch die alten Legenden sind nicht außen vor, wenn es um Anpassungen geht. Das beweisen die Patchnotes für „Apex Legends“. Wir verraten euch, was das Update mit sich gebracht hat.

Alle Änderungen zur 2. Season von Apex Legends

Bloodhound

Auge des Allvaters: Gegner werden nun mehrfach in Echtzeit getrackt, statt ein Abbild zu hinterlassen. Das Tracking dauert 1,5 Sekunden an. Der Winkel des Scans wurde von 90 Grad auf 110 Grad angehoben.

Tracker: Zeit der Hinweise von 60 Sekunden auf 90 Sekunden erhöht.

Bugfixes: Energiewaffen hinterlassen nun passende Hinweise, Bewegungen generieren akkurate Spuren.

Mirage

Verschwinden: Kann nun frühzeitig durch andere Fertigkeiten unterbrochen werden. Leichte Verzögerung implementiert, die beim Aktivieren der Fertigkeit startet.

Caustic

Nox Gas: Verlangsamungseffekt bei Teammitgliedern um 50 Prozent reduziert.

Panzerung: Schadensreduktion von 10 auf 15 Prozent angehoben. Ab sofort immun gegen Verlangsamungseffekte von Waffen.

Gibraltar

Panzerung: Schadensreduktion von 10 auf 15 Prozent angehoben. Ab sofort immun gegen Verlangsamungseffekte von Waffen

Kuppel des Schutzes: Dauer um drei Sekunden erhöht.

Wraith

Schaden aus allen Quellen um 5 Prozent reduziert.

Pathfinder

Update der Hitbox, um das Modell besser zu repräsentieren.

Künftig soll dies auch für die legendären Skins erfolgen, die sich noch einmal vom normalen Skin unterscheiden.

Schaden aus allen Quellen um 5 Prozent reduziert.

Lifeline

D.O.C.-Drone: Wird nun nach zwei Schadensticks im Kreis zerstört.

Schaden aus allen Quellen um 5 Prozent reduziert.

Das Update für die zweite Season von Apex Legends ist bereits auf die Server aufgespielt. Sollte es sich nicht schon automatisch in die Download-Reihenfolge auf der Plattform eurer Wahl eingereiht und installiert haben, sollte ein Neustart von Origin beziehungsweise der PlayStation 4 oder Xbox One helfen.