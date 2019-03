Apex Legends - Abstimmung: Die Spieler wählen beliebtesten Ort auf der Karte

Schnelle Konfrontation oder doch lieber den sicheren Weg gehen? Die Spieler haben abgestimmt, welche Orte sie nach dem Absprung in „Apex Legends“ zuerst aufsuchen und welche eher nicht so beliebt sind.

Respawn und EA haben in Hinsicht auf Apex Legends über mehrere Tage hinweg eine Abstimmung via Twitter laufen lassen. Hier sollte die Community abstimmen, welchen Ort sie beim Absprung über Kings Canyon präferieren. Einige Tage später liegt nun das Ergebnis vor und die Spieler sind sich wohl recht einig, was den beliebtesten Ort betrifft.

Ab in die Wüste

Doch das Schöne ist, dass aus dieser Abstimmung gleichermaßen hervorgeht, welche Ortschaften nicht allzu beliebt sind. So erhalten wir nun einen recht umfangreichen Eindruck davon, wie beliebt die einzelnen Hot-Spots sind und welche gemieden werden. Die Locations Cascades, Thunderdome, Bridges oder Runoff flogen bereits mit wenigen Prozenten in der ersten Runde aus dem Rennen.

Ins Finale haben es lediglich Skull Town und Bunker geschafft. Artillery und Hydro Dam haben es zumindest ins Halbfinale geschafft.

Doch wie ihr der nachfolgenden Grafik entnehmen könnt, ist das kleine Städtchen Skull Town am beliebtesten bei den Spielern! Somit steht der Map-Madness-Champion von „Apex Legends“ erst einmal fest.

Ob sich in Zukunft etwas an der Karte verändern wird oder ob sich die Gesinnung der Spieler einem Wandel unterzieht, bleibt abzuwarten. Doch bis auf Weiteres wissen wir nun, wo sich die meisten Spieler nach dem Absprung herumtreiben. Falls ihr nicht auf die schnelle Konfrontation aus seid und viel lieber sicher landen möchtet, dann solltet ihr diese beliebten Orte sowie das Supply-Schiff und die High-Loot-Zones für den Anfang meiden. Wir empfehlen Slum Lakes oder Swamp. Hier könnt ihr am Anfang zumeist recht entspannt an Loot kommen.

