Apex Legends - 11 Minuten Crypto-Gameplay, das kann die neue Legende!

Was kann Crypto, die neue Legende? Bereits vor dem Start von „Apex Legends“ Season 3 ist Gameplay zum neuen Charakter online, das alle Fähigkeiten aufzeigt.

Schon heute erscheint die neue Saison 3 in Apex Legends und die Community wartet bereits seit den ersten Leaks auf die neue Legende Crypto. Aber keine Sorge! Noch bevor es heute Abend losgeht, könnt ihr euch vorab mit dem Charakter und seinen Fähigkeiten vertraut machen.

Der Support-Charakter passt perfekt in die aktuelle Kämpferriege von „Apex Legends“. Er sammelt mit seiner ferngesteuerten Drohne Informationen, die euer Team im Anschluss nutzen kann, um bestmöglich vorzugehen. Demnach beziehen sich seine Fertigkeiten weniger auf den aktiven Kampf.

Seine ultimative Fähigkeit, der EMP-Impuls (von der Drohne ausgehend), ist hingegen eine mächtige Waffe, um eure Feinde aktiv zu schwächen. Sie schaltet nämlich Schilde aus und verlangsamt Gegner, während der Impuls sogar ein wenig Schaden zufügt. Sogar Fallen im Radius werden gänzlich deaktiviert – ein mächtiges Werkzeug also.

11 Minuten Gameplay

Einige Creator durften bereits vor dem Start von Season 3 einen Blick auf Crypto werfen, weshalb ihr euch jetzt elf Minuten Gameplay zur neuen Legende ansehen könnt. Und unterhalb des Videos haben wir euch nochmal einen Überblick über alle Fähigkeiten von Crypto eingebunden.

Taktische Fähigkeit Aerial Drone : Ferngesteuerte Kameradrohne, die 40 Sekunden besteht. Sie verfügt über eine Reichweite von 200 Meter und kann zerstört werden. Sie kann Türen hacken, Behälter looten und Banner aufheben.

: Ferngesteuerte Kameradrohne, die 40 Sekunden besteht. Sie verfügt über eine Reichweite von 200 Meter und kann zerstört werden. Sie kann Türen hacken, Behälter looten und Banner aufheben. Passive Fähigkeit Neuro Link : Held und seine Teamkollegen sehen, was seine Drohne im Umkreis von 30 Meter erkennt. Das heißt, dass Feinde sogar samt Umriss sichtbar werden für euer Team.

: Held und seine Teamkollegen sehen, was seine Drohne im Umkreis von 30 Meter erkennt. Das heißt, dass Feinde sogar samt Umriss sichtbar werden für euer Team. Ultimative Fähigkeit Weapon Drone EMP: EMP, der von der Drohne ausgeht und Schilde deaktiviert, Feinde verlangsamt und Fallen entschärft. Sogar ein wenig Schaden (50 Punkte) ermöglicht der EMP-Schock.

Das Warten hat ein Ende: Schon heute am 1. Oktober 2019 ist es endlich so weit, dann geht die 3. Season an den Start. Wir haben hier alle Informationen zum Start für euch:

