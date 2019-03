Apex Legends - 11 besondere Orte und Abkürzungen, die ihr kennen solltet!

In „Apex Legends“ steckt deutlich mehr, als ihr es auf den ersten Blick erahnen könnt. Auf der Karte der Königsschlucht gibt es eine Menge geheimer Orte und Abkürzungen, die euch im Spiel einen Vorteil verschaffen können. Ein neues Video zeigt 11 besondere Orte im Spiel.

Der Battle-Royale-Shooter Apex Legends wartet mit einigen Besonderheiten auf. Neben den offensichtlichen wie den mittlerweile neun Charakteren und den Eigenheiten der Bewegungen wie Bunny-Hopping, Walljumps oder dem rückwärtigen Rutschen gibt es auch auf der Map einige besondere Orte und Abkürzungen, die euch einen Vorteil verschaffen können.

Besondere Orte und Abkürzungen in Apex Legends

Der YouTuber mfewke hat in einem neuen Video jetzt elf dieser Orte und Abkürzungen zusammengefasst, das wir ganz unten im Beitrag verlinkt haben. Neben den obligatorischen Felsen und Abhängen wartet die Karte mit deutlich interessanteren Abkürzungen auf.

Dass ihr die gewaltigen Skelette, die die Schädelstadt überragen, erklimmen könnt, habt ihr sicherlich selbst schon herausgefunden. Die riesigen Knochen nahe der Marschen sind hingegen eher unbekannt.

Zudem zeigt mfewke einen einfachen Trick, wie ihr die hohen Dächer in der Wasseraufbereitung in Windeseile erklimmen und die Mauern der Luftwaffenbasis ohne Zuhilfenahme von Pathfinders Seilrutsche oder Octanes Sprungkissen überwinden könnt.

Seid ihr also gewillt, in „Apex Legends“ die Wanderstiefel aufzupacken, könnt ihr viele versteckte Orte erreichen, die euch im laufenden Spiel einen Vorteil verschaffen können. Denn wer rechnet schon damit, dass sich ein anderer Spieler hinter den Rohren in der Grube versteckt?

Ob all diese geheimen Orte von Entwickler Respawn so beabsichtigt waren, ist allerdings zu bezweifeln. Vorstellbar wäre, dass die Macher von „Apex Legends“ einige der Verstecke mit kommenden Updates entschärfen könnten, immerhin wurde der Camper-Spot im Bunker bereits angepasst.