Apex Legends - 10 neue Legenden geleakt

Neue Leaks in Hinsicht auf Apex Legends deuten auf zehn neue Legenden, die in Zukunft ins Spiel finden könnten. Die Assets der einzelnen Charaktere können schon jetzt eingesehen werden.

Wie sehen die neuen Helden und Legenden in Apex Legends aus? Eine vielseits gestellte Frage. Noch gab es keine Anhaltspunkte, wie es sich mit kommenden Helden verhält. Lediglich Octane wurde bereits geleakt, zu dem es vermeintlich erste Assets und die zugehörigen Fähigkeiten ins Netz schafften. Ansonsten war bereits die Rede von Wattson. Doch bestätigt ist hier noch gar nichts.

10 neue Legenden

Nun gibt es weitere Namen, die auf insgesamt zehn neue Helden deuten. Neben Octane und Watson könnten die Namen für die neuen Legenden jetzt schon bekannt sein, wenn die Leaks richtig liegen. Und so lauten die Namen der Charaktere:

Dank Twitter-User Shrugtal (@Shrugtal) gibt es nun eine Übersicht, der alle bisher bekannten Infos und Assets zusammengetragen hat. Neben den PNG-Assets einzelner Legenden, hat er sogar eine Übersicht erstellt, die das Roster mit dem Update zeigt.

So in etwa könnte es in Zukunft also in Zukunft in „Apex Legends“ aussehen:

Wann und ob all diese Legenden ins Spiel finden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Aber da die Assets in den Daten des Spiels gefunden wurden, gehen wir davon aus, dass sie definitiv mit der Zeit veröffentlicht werden.

Wir wissen nur, dass mit dem Start jeder Saison neue Helden ins Spiel Einzug halten. Womöglich wird es zwei oder drei neue Helden pro Saison geben. Für 2019 wurden insgesamt vier Seasons bestätigt. Die erste Saison startet irgendwann im März 2019 - womöglich schon in wenigen Tagen.

Nachfolgend binden wir euch die Bilder mit den jeweiligen Assets der Legenden ein, die Shrugtal geleakt hat. Was haltet ihr von den Charakteren? Lasst es uns unterhalb der News in den Kommentaren wissen!

