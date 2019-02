Anthem - Wie viel Spielzeit benötige ich für die Story?

Wie viel Zeit benötige ich für Anthem? Wie lange geht das Spiel und die Story eigentlich? Wir haben uns umgehört und verraten euch, wie viel Spielzeit ihr für die Kampagne des Spiels benötigt.

Wie lang ist die Spielzeit von Anthem? Eine Frage, die Interessenten schon lange unter den Nägeln brennt. Nun ist der Titel bereits im Early Access via Origin Access Premier durchgestartet und die ersten Spieler sind schon etwas weiter mit dem Fortschritt. Demnach gibt es also schon ein paar Details, die man zusammenfassen kann.

Spielzeit von Anthem

Insgesamt wird die Spielzeit bei jedem sicherlich unterschiedlich sein, da es immerhin Endgame-Inhalte geben soll wie die Strongholds und wer weiß, was BioWare und EA im Nachgang noch so alles planen. So schnell wird der Titel jedenfalls nicht fallengelassen, wie sie vor einiger Zeit mit einem Plan für zehn Jahre angedeutet haben. Doch die Story-Kampagne hat allem voran ein Ende, das ihr nach einer bestimmten Zeit erreichen könnt. Ihr könnt das Spiel also im Grunde erst einmal durchspielen, bevor ihr überlegt, wie viel Zeit ihr noch in das Spiel oder in Endgame-Inhalte investieren möchtet.

Um die finale Mission der Kampagne zu erreichen, benötigt es rund 20 bis 30 Stunden Spielzeit. Dabei kommt es natürlich stark auf den Spielstil an und wie viel Zeit ihr euch bei den einzelnen Missionen und abseits der Expeditionen lasst. Einige Spieler berichten von etwas mehr als 20 Stunden Spielzeit, ehe sie einmal alles gesehen oder die finale Mission erreicht hatten. Wenn ihr das Ende der Kampagne erreicht habt, erhaltet ihr im Anschluss Missionen fürs Endgame.

Wie viel Spielzeit das Endgame bietet, bleibt bislang noch offen. Aber schlussendlich entscheidet ihr natürlich sowieso selbst, wie lange euch der Titel Spaß bereitet. Also wünschen wir erst einmal viel Spaß mit Anthem, der Titel erscheint offiziell am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.