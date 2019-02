Anthem - Weiterhin nicht mehr als 4 Spieler geplant

In Anthem soll es vorerst weiterhin nicht mehr als 4 Spieler pro Session geben. Größere Gruppen seien derzeit nicht geplant, heißt es seitens BioWare. Dies könnte sich langfristig allerdings ändern.

Pro Session kann in Anthem jede Gruppe aus maximal 4 Spielern gleichzeitig bestehen. Größere Gruppen sind in dem Koop-Shooter derzeit nämlich nicht möglich und dabei soll es offenbar auch bleiben.

Wie Entwickler BioWare auf Twitter noch einmal bestätigte, plane man derzeit keine Ausweitung der maximalen Gruppengröße. Ben Irving, Lead Producer von Anthem, erteilte dem Vorschlag eines Fans eine Absage.

So sei die Idee eines "Freeplay"-Modus mit mehr Spielern zwar interessant, doch in absehbarer Zeit werde man keine Änderung durchführen. Allerdings schloss er nicht explizit aus, dass eine solche Funktion irgendwann in der Zukunft erscheinen könnte.

Anthem erscheint übrigens bereits in weniger als zwei Wochen für PC, PlayStation 4 und Xbox. Hier ist alles, was ihr zudem Spiel wissen müsst:

