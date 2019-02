Anthem - Was passiert mit eurem Spielstand später auf PS5 und Xbox Scarlett?

Der Online-Shooter Anthem soll laut BioWare zehn Jahre lang mit neuen Inhalten erweitert werden. Doch werdet ihr euren Spielstand von der PS4 und Xbox One später auf die neuen Konsolen mitnehmen können?

Der Koop-Shooter Anthem erscheint am kommenden Freitag offiziell für PS4, Xbox One und PC. Laut der Entwickler von BioWare soll der Titel insgesamt ein Jahrzehnt, also zehn Jahre mit neuem Content erweitert werden.

Angesichts dieser Aussage stellen sich viele Spieler die Frage, was mit ihrem Spielstand nach dem Release der beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Scarlett passiert. Schließlich werden dann viele Spieler der PS4 und Xbox One den Rücken zudrehen und auf die neuen Konsolen umsteigen. Muss auf der PS5 und Xbox 2 dann wieder von vorne begonnen werden oder kann der Speicherstand womöglich mitgenommen werden?

Umzug auf PS5 und Xbox Scarlett?

Bislang möchte sich BioWare zu der Fragestellung, ob Anthem für die kommenden Konsolen entwickelt wird, nicht zu Wort melden. Chad Robertson, Head of Live Service, verriet auf Twitter jedoch schon jetzt, dass es möglich sein wird, die Spielstände auf eine neue Konsole zu übertragen.

"Wird es möglich sein, die Speicherstände aus Anthem auf die neue Konsolengeneration zu übertragen?" "Immer..."

Ihr solltet euch also keine großen Sorgen machen, dass ihr euren Spielstand und somit euren Fortschritt in Anthem später nicht auf der PS5 und Xbox Scarlett benutzen könnt. Fraglich ist außerdem noch, ob ihr später problemlos von einer Xbox One auf eine PS5 oder von einer PS4 auf die Xbox Scarlett umsteigen könnt. All diese Fragen werden wohl erst dann beantwortet, wenn Sony und Microsoft ihre neuen Konsolen offiziell vorstellen.

Wie lange der Shooter von BioWare wirklich mit neuen Inhalten versorgt wird, hängt sicherlich aber vor allem von dem Erfolg des Spiels ab. Bleibt dieser aus, erscheint eine solch lange Zeitspanne eher unrealistisch.