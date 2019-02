Anthem - Wann erscheint unser Test zum BioWare-Titel?

Wann erscheint unser Test zu Anthem? Um dem Spiel gerecht zu werden und euch einen Artikel bieten zu können, der euch bei der Kaufentscheidung hilfreich sein soll, möchten wir uns dabei genügend Zeit lassen. Deshalb erscheint unser Test zu BioWares Lootshoter erst in der kommenden Woche.

Als Abonnent des kostenpflichtigen Programms Origin Access Premier kann die PC-Version von Electronic Arts und BioWares Koop-Shooter Anthem bereits seit dem 15. Februar gespielt werden. Der offizielle Release für PS4, Xbox One und PC erfolgte hingegen erst am vergangenen Freitag, den 22. Februar. An diesem Tag veröffentlichten die Entwickler außerdem den Day-One-Patch, der zahlreiche Fehler behoben sollte.

Wir haben Anthem sowohl vor dem ersten Update als auch danach viele Stunden lang gespielt und unsere Javelins jenseits von Stufe 20 gelevelt. Dennoch gibt es viele Facetten des Spiels, die wir uns in Ruhe anschauen möchten, ehe unser umfangreicher Test dazu erscheint. Deshalb haben wir uns gegen eine Review am 22. Februar entschieden und möchten stattdessen lieber noch etwas mehr Zeit in den Titel investieren. Unser Test zu Anthem erscheint deshalb erst in der kommenden Woche und soll eure wichtigsten Fragen beantworten und im besten Fall eine Kaufempfehlung aussprechen - oder auch nicht.

Über die derzeit bestehenden technischen Probleme und die Schwierigkeiten bei dem Zusammenspiel des Koop-Systems mit der Handlung, haben wir bereits einen Artikel veröffentlicht. Wir weisen an dieser Stelle aber noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich dabei um keinen Testartikel handelt! Eine finale Wertung werden wir erst in unserem Test abgeben.

Wenn ihr bestimmte Fragen zu Anthem habt, dann schreibt uns diesse gerne unterhalb in die Kommentare und wir werden versuchen diese in unserem Test zu berücksichtigen und darauf einzugehen.

Anthem Der neue BioWare-Titel hat ein fundamentales Problem