Anthem - Update 1.1.0 mit neuer Festung The Sunken ist auf dem Weg

Der kontroverse Loot-Shooter von Electronic Arts und BioWare „Anthem“ erhält ein größeres Update, das eine neue Festung und weitere Verbesserungen mitbringt. Die Downtime beginnt heute am Nachmittag.

Nach dem äußerst holprigen Release von Anthem und der anhaltend negativen Kritik seitens der Spieler und Presse befindet sich das einst betitelte Game-as-a-Service noch immer in Entwicklung. Obgleich die Hälfte aller Spieler bereits das Handtuch geworfen hat und es fragwürdig erscheint, wie lange EA den Titel am Leben erhält, haben die Entwickler eine Roadmap, die den Content für die ersten drei Monate nach Release aufzeigt.

Update 1.1.0 schon heute!

Insgesamt gibt es hier regelmäßige Updates, die das Spiel verbessern. Und nun folgt das Update 1.1.0, das ein neue Festung (Stronghold), also eine weitere dedizierte Instanz, ins Spiel implementiert. Andrew Johnson, Global Community Lead für „Anthem“, gibt zu verstehen, dass das Update mit der Festung und weiteren Verbesserungen am Spiel daherkommt. Die Patchnotes sollen schon in Kürze folgen. Der zuvor erwähnte 90-Tage-Kalender soll ebenfalls ein Update erhalten.

Wie wir bereits wissen, handelt es sich bei der Festung um The Sunken. Was ihr in der neuen Festung genau tun müsst, erfahrt ihr schon heute. Dann sucht ihr euch am besten wieder drei Mitspieler und taucht zu viert ins Abenteuer ab. Es soll am heutigen 23. April eine Downtime geben, die um 2 Uhr beginnt und um 7 Uhr deutscher Zeit endet.

Hier könnt ihr einsehen, was noch so alles für den Monat geplant ist und was im Mai 2019 folgt. Insbesondere der Kataklysmus in der Dschungelnation von Bastion sticht hier ins Auge. Darüber werden wir womöglich schon sehr bald mehr erfahren.

