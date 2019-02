Anthem - So viel kostet die Ingame-Währung, Preise und Inhalte der Mikrotransaktionen bekannt

Wir verraten euch, was ihr für Mikrotransaktionen in Anthem bezahlen könnt und was ihr für euer Geld erhaltet. Der Early-Access bietet Einblick in den Ingame-Shop des Spiels.

Die ersten Spieler starten bereits mit Anthem durch, was uns einen Einblick auf die Preise der Mikrotransaktionen gewährleistet.

Wie es die Interessenten im Vorfeld bereits spekuliert hatten, sind 100 Splitter tatsächlich rund 1 Euro wert. Die Spieler werden also vor verschiedene Angebote gestellt. Nachfolgend zeigen wir euch erst einmal, auf welches Angebot ihr zurückgreifen könnt.

So viel kostet die Ingame-Währung in Anthem:

500 Splitter: 4,99 Euro

1050 Splitter: 9,99 Euro

2200 Splitter: 19,99 Euro

4600 Splitter: 39,99 Euro

Im Spiel könnt ihr mit den Splittern verschiedene kosmetische Items kaufen. Darunter fallen unter anderem Emotes, Material-Texturen (Farben für den Javelin) oder gar Sticker.

Im Mittelpunkt der Mikrotransaktionen stehen natürlich die Rüstungspakete, die mit Brustpanzer, Armplatten und Beinschützer auf euch warten.

Was kosten die kosmetischen Items?

Derzeit kostet die erste "epische Wächter-Rüstung (Paket)" 850 Splitter. Die erste Dreadnought-Rüstung, ebenfalls episch, kostet genauso viel, also auch 850 Splitter. Ihr zahlt für die ersten Skins rund 8,50 Euro. Dazu sei gesagt, dass ihr die kosmetischen Items ebenfalls gegen Münzen freischalten könnt, die ihr im Spiel erhaltet. Bei den Skin-Paketen wären dies alternativ zu den 850 Splittern rund 61.000 Münzen. Sticker (ungewöhnlich) und Material-Texturen (selten) gibt es für 300 Splitter, während epische Emotes 400 Splitter kosten.

Einige kosmetische Items werden nicht im Shop angeboten, sondern nur in der Schmiede zugegen sein. Diese könnt ihr also ausschließlich gegen Münzen eintauschen. Wie lange ihr zum Beispiel zum Sammeln von 61.000 Münzen benötigt, ist bislang noch nicht abzuschätzen.

Die Frage ist, was kosten legendäre Items, wenn sie nach dem Release im Shop landen. Die erste Rotation im Shop wird erst in 10 Tagen stattfinden. Erfahrungsgemäß kosten die legendären Items nochmal eine ganze Stange mehr. Ich rechne grob geschätzt mit 1500 oder gar 2000 Splittern. Letzteres würde rund 20 Euro bedeuten. Das ist der erste Stand so weit. Wenn wir die ersten legendären Rüstungsteile im Shop sehen, geben wir euch Bescheid.

Wichtig: Falls ihr treuer Kunde von Origin Access Premier seid, dann erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt auf alle Käufe, die Origin betreffen. Dazu zählt auch die Ingame-Währung aus Anthem.