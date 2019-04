Anthem - Server sind ab Nachmittag down, neues Update steht in den Startlöchern

Am heutigen Abend erscheint ein neuer Patch zu „Anthem“, der ein weiteres Mal an der Verteilung des Loots schraubt. Dadurch sollen in Zukunft hauptsächlich Items fallen gelassen, die für die aktuell gespielte Javelin-Klasse geeignet sind. Im Vorfeld werden die Server für rund drei Stunden lang nicht erreichbar sein.

Die Loot-Verteilung in Anthem hat von Beginn an nicht so funktioniert, wie es sich die Spieler gewünscht hätten. Veröffentlichte Patches und Updates seitens Entwickler BioWare änderten an dieser Tatsache nicht sonderlich viel. Mehrfach wurde an der Verteilung des wertvollen Loots geschraubt - nicht immer mit Erfolg. Spieler kritisierten anschließend, dass sich das Endgame beispielshalber weniger motivierend anfühlen würde.

Am heutigen Abend erscheint ein weiteres Update, das ein großes Problem behoben soll, das ebenfalls mit dem Loot zusammenhängt. Denn derzeit ist es noch so, dass Spieler regelmäßig Items erhalten, die nicht für ihren derzeitig ausgewählten Javelin geeignet sind. Genau dies soll sich nun durch das Update ändern und es werden hauptsächlich Gegenstände fallen gelassen, die für die aktuell gespielte Javelin-Klasse bestimmt oder aber universell einsetzbar sind.

Durch den neuen Patch soll in Zukunft außerdem der eingesammelte Loot aus den Elysium-Kisten sofort erscheinen, wenn Spieler eine Festung erfolgreich absolviert haben.

Server down

Die Wartungsarbeiten an den Servern werden voraussichtlich von 16 bis 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Anschließend müsst ihr den aktuellen Patch herunterladen, ehe ihr weiterspielen könnt. Die Patchnotes, die die genauen Änderungen beinhalten, sollen in Kürze veröffentlicht werden.