Anthem - Schwierige Entwicklung: Probleme waren schon Anfang 2018 abzusehen

Vor wenigen Tagen ist Electronic Arts und BioWares Koop-Shooter Anthem für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden. Durch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Origin Access Premier konnten bereits ab dem 15. Februar zahlreiche Spieler in die Vollversion starten. Sonderlich positiv ist der Großteil der Rückmeldungen seitens der Community und der Fachpresse bislang jedoch nicht ausgefallen - eher im Gegenteil.

Kritisiert werden unter anderem die zahlreichen technischen Probleme, die stark repetitiven Missionen und eine Geschichte, die nicht an das sonstige Niveau von Geschichtenerzähler BioWare herankommt. Doch dass der Titel zum Release mit vielen unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben wird, war bereits Anfang 2018 abzusehen. Damals veröffentlichte Jason Schreier von Kotaku einen Bericht über den Entwicklungsprozess von Anthem. Offensichtlich hatten die Entwickler von Beginn an mit einigen Problemen zu kämpfen, die sich durch die gesamte Entwicklung des Loot-Shooters zog und noch heute zu spüren sind.

Eigentlich sollte Anthem schon im Herbst 2018 erscheinen. Doch verschiedene Gründe sorgten schließlich zu der Verschiebung des Titels. Einer davon war die Nutzung der Frostbite-Engine als Grundlage für die Grafikkulisse von Anthem. Die notwendigen Anpassungen sollen einen großen Teil der Entwicklungszeit verschlungen haben.

