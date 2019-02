Anthem - Neue Details zu den Endgame-Inhalten bekannt

Jüngst wurde bekannt, wie die Lategame-Inhalte in Anthem aussehen werden. Wir verraten euch alle Details zum Endgame, die es bis zum jetztigen Zeitpunkt gibt.

Im Subreddit zu Anthem sind jetzt die ersten Endgame-Inhalte aufgetaucht, die vom Twitter-User Skill Up playing ausgehen. Die Frage, was ihr mit der Maximalstufe 30 nun machen könnt, hat sich also ein wenig relativiert.

Anthem Sogenannte ''Launch Bay'' ist ein Social Hub, VIP-Demo-Trailer veröffentlicht

Lategame-Inhalte in Anthem

Allem voran ist die Rede von drei "Strongholds", die mit besonders lukrativer Belohnung locken. Hierbei handelt es sich um Instanzen, ähnlich wie in World of Warcraft oder Destiny, die mit einem kniffligen Endboss auf euch warten. Bekannt ist unter anderem bereits, dass die Schwarm-Tyrannin in einer der Strongholds zum Kampf bereit steht.

Weitere Infos zum Endgame in Anthem:

3 Schwierigkeitsgrade (Grandmaster, möglicherweise sogar mehr)

3 Strongholds (weitere könnten nach Release folgen)

Wiederkehrende, tägliche Story-Missionen und legendäre Aufträge (Legendary Contract)

Wiederholbare Aufträge

Open World mit Events und Weltenbosse

Keine Raids im eigentlichen Sinne

Kataklysmus: Events, die den Kern des Endgames in der Open World ausmachen sollen

Andrew Johnson, Community-Lead von Anthem aus dem BioWare-Team, hat sich dazu zu Wort gemeldet und bestätigt, dass in Kürze weitere Informationen folgen.

Einsteiger- und Klassen-Guide

Du möchtest mit Anthem voll durchstarten und weißt nicht, was dich erwartet? Du möchtest loslegen, aber weißt noch nicht so recht, welche Klasse dir am meisten zusagt? Dann wirf vorab unbedingt einen Blick in unseren Einsteiger- und Klassen-Guide, den wir schon jetzt mit allen Infos für unsere Leser bereitgestellt haben:

Anthem Einsteiger- und Klassen-Guide mit allen Infos, Videos und Gameplay: Das müsst ihr wissen!