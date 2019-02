Anthem - MediaMarkt reduziert Preis nach nicht einmal einem Tag

Pünktlich zum Release wurde Anthem bereits bei MediaMarkt reduziert. In den Kölner Arcaden könnt ihr euch den Loot-Shooter bereits für 39 Euro sichern. Dieser Preis wird nicht einmal von Online-Händlern unterboten.

Ihr seid heute zufällig in Köln unterwegs und habt zusätzlich auch noch Lust, die Tage in Anthem nach Loot zu suchen? Passenderweise hat eine lokale MediaMarkt-Filiale nach weniger als einem Tag bereits kräftig an der Preisschraube gedreht.

Im MediaMarkt Köln-Kalk, der sich direkt in den Kölner Arcaden befindet, sichert euch Anthem für die PS4 aktuell bereits für 39 Euro. Nur zum Vergleich: Regulär kostet der Loot-Shooter stolze 69,99 Euro, es handelt sich also um einen Release-Rabatt in Höhe von 44 Prozent.

Anthem schon in der Grabbelkiste

Warum sich der MediaMarkt für eine derart drastische Aktion entschieden hat, ist aktuell unklar. Denkbar wäre beispielsweise, dass zu viele Vorbestellungen storniert wurden, sodass die Lager nun überfüllt sind.

Verwunderlich ist zudem, dass sich die Anthem-Spiele nicht etwa sortiert im Regal, sondern lediglich in der Grabbelkiste befinden. Diese ist in der Regel für Ramsch-Ware vorgesehen.

Etwas ähnliches ist bereits mit Fallout 76 geschehen:

Fallout 76 Preissturz: Nur noch 29 Euro bei Saturn!