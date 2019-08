Anthem - Lead Producer Ben Irving verlässt BioWare

„Anthem“ hat seit Monaten mit schlechten Spielerzahlen und heftiger Kritik zu kämpfen und nun folgt der nächste Schicksalsschlag für das Studio hinter dem Spiel: Lead Producer Ben Irving verlässt BioWare und gab seine Kündigung über Twitter bekannt.

Von Anfang an lief es bei Anthem nicht wie gewollt und die Mechaniken kamen bei den Spielern nicht so gut an wie erhofft. CEO Andrew Wilson versprach dem Publisher und dem Entwickler beizustehen, um die Multiplayer-Funktionen von „Anthem“ zu verbessern. Für das Team dahinter wird das in Zukunft allerdings etwas schwieriger, denn Lead Producer Ben Irving gab über Twitter bekannt, dass er das BioWare-Team nach 8 Jahren verlässt, um neue Möglichkeiten anzugehen.

Anthem 12 GB Update erschienen: Cataclysm ist nach langer Wartezeit online

„Anthem“ ist ein Actionspiel, das in einer offenen Welt stattfindet. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Freelancers und mithilfe eines voll konfigurierbaren Anzugs (Javelin) gilt es Missionen, Quests und Raids zu meistern sowie Loot zu sammeln.

„Ich glaube, Anthem steht vor einer glänzenden Zukunft“

Nun gab Ben Irving bekannt, dass er BioWare verlässt. Er gehörte zu einer Niederlassung in Texas, jener Niederlassung, die für große MMORPGs wie Star Wars: The Old Republic zuständig war sowie den Titel „Anthem“ entwickelte:

„Nach 8 unglaublichen Jahren bei BioWare habe ich mich dazu entschlossen weiterzuziehen und die Gelegenheit zu nutzen, mich einer anderen Firma anzuschließen. Seit ich vor vielen Jahren das erste Mal Baldurs Gate spielte, war BioWare mein Traumarbeitsplatz. Ich werde immer dankbar sein, dass ich mit so tollen Menschen und Produkten arbeiten durfte. Ich glaube, Anthem steht vor einer glänzenden Zukunft - es steht ein großartiges Team dahinter.“

Dragon Age 4 Kurzgeschichten-Sammlung könnte Aufschluss über Spielort geben

Wie es bei „Anthem“ tatsächlich weitergeht, bleibt allerdings abzuwarten. Derzeit ist das Studio mit der Arbeit an Dragon Age 4 beschäftigt. Wie seht ihr die Zukunft von „Anthem“? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.