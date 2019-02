Anthem - Kurzfilm von Neill Blomkamp enttäuscht, entpuppt sich als Trailer

Der Kurzfilm zu Anthem ist da. Nur dass er im Grunde gar kein Kurzfilm ist, die Live-Action-Einlage gleicht eher einem Trailer. Das hat EA scheinbar auch eingesehen und das Video kurzerhand umbenannt.

Die groß angekündigte Live-Action-Einlage zu Anthem von Neill Blomkamp, die in den vergangenen Tagen von Electronic Arts beworben wurde, entpuppt sich lediglich als kleiner Teaser-Trailer. Die potenziellen Spieler und Interessenten zeigen sich ein wenig enttäuscht, sie wünschen sich einen vollwertigen Sci-Fi-Film im Anthem-Universum.

Anthem Alle Achievements geleakt, hier ist die Liste

Doch kein Kurzfilm?

Neill Blomkamp sollte für eine Anthem-Story sorgen, die als ein Live-Action-Kurzfilm beworben wurde. Nun wurde nicht etwa ein Kurzfilm veröffentlicht, sondern viel mehr ein Trailer, wie EA scheinbar ebenfalls eingesehen hat. Vorerst als 'Conviction - An Anthem Story' ausgeschildert und beworben, haben sie das Video kurzerhand umbenannt.

''Neill Blomkamp, Oats Studios und BioWare präsentieren einen Realfilm, der vom Überlebenskampf in der Welt von Anthem erzählt – Jahrzehnte vor den Geschehnissen im Spiel.''

In der deutschen Übersetzung sehen wir noch die alte Version mit ''. Und so sieht es jetzt aus:

Rund eine Stunde nach der Veröffentlichung passten sie den Titel in 'Conviction - An Anthem Trailer' an. Die Community findet die Irreführung im Vorfeld und die Umbenennung natürlich alles andere als lustig. Und dennoch zeigen sie sich recht positiv bei der Bewertung des Live-Action-Trailers.

Inhaltlich bekommen es die Zuschauer mit der Welt aus Anthem zu tun, allerdings viele Jahre vor der Zeit im Spiel. Neue Charaktere und eine neue Geschichte warten also auf euch. Falls ihr einen Blick riskieren möchtet, haben wir euch den Trailer unterhalb eingebunden.

Anthem Weiterhin nicht mehr als 4 Spieler geplant

Neill Blomkamp hat sich zwischenzeitlich via Twitter zu Wort gemeldet, der auf etwas Größeres deutet. Womöglich ist es das also nicht mit dem Trailer gewesen? Wir werden es sehen, ob diesbezüglich noch etwas kommt - und dann hoffentlich auch richtig ausgeschildert!

Anthem wird am