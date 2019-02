Anthem - Kein Gilden-Support zum Release, aber Koop-Gameplay wird belohnt

Ein Gilden-Feature können wir zum Release von Anthem nicht erwarten, doch es soll irgendwann in der Zukunft veröffentlicht werden. Außerdem spricht der BioWare-Produzent vom lohnenden Zusammenspiel.

Obgleich es diverse Anhaltspunkte für Solospieler geben wird, so ist Anthem in seinen Grundfesten doch eher zum gemeinsamen Erkunden der Welt im kooperativen Stil ausgerichtet. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig als Freelancer in ihren Javelin-Anzügen durch die eindrucksvolle Open World ziehen und unzählige Herausforderungen meistern. Und das gemeinsame Agieren mit anderen Freelancern wird vom Spiel belohnt.

Koop-Belohnungen und Gilden-Feature

BioWare möchte, dass sich die Spieler zusammentun, deshalb hat sich der Produzent Ben Irving nun via Reddit zu Wort gemeldet und die Sache erläutert.

Um das gemeinsame Gamplay zu fördern, haben sie das sogenannte Allianz-System integriert. Die Allianz-Erfahrung wird nach dem Ende einer Expedition (Mission, Auftrag oder zum Beispiel ein Stronghold) ausgeschüttet. Das Allianz-System erhält zudem Erfahrungspunkte von einzelnen Mitglieder aus einer Gruppe, wenn ihr gerade mal nicht dabei seid. Am Ende der Woche erhaltet ihr dann eine bestimmte Anzahl an Coins, der Ingame-Währung von Anthem, die sich nach der Allianz-XP richtet. Umso mehr ihr aktiv am Geschehen teilnehmt, desto mehr Coins werdet ihr am Ende erhalten.

Weiter planen sie Gilden-Support, doch dieses Feature wird es zum Release erst einmal nicht geben. Irving geht zwar nicht ins Detail, allerdings soll dieses Feature dabei helfen, Spieler mit "ähnlichen Interessen und Spielstilen zusammenzubringen", die sich so besser organisieren können.

"Unser Ziel ist es, Gilden so schnell wie möglich nach dem Launch zu veröffentlichen."

Weitere Details sollen irgendwann in der Zukunft folgen, wenn die Pläne in Stein gemeißelt sind. Vorerst werden die Spieler also ohne Gilden-Feature auskommen müssen. Bereits in wenigen Wochen, am 22. Februar 2019, findet der Release für die PS4, Xbox One und den PC statt.