Anthem - Gameplay-Video zeigt erste Mission und ultimative Fähigkeiten

BioWare werkelt derzeit am neuen Sci-Fi-Titel Anthem, das aktuell auf der Paris Games Week näher vorgestellt wurde. Zwei Entwickler demonstrieren den Ablauf der ersten Mission, während sie sogar die ultimative Fähigkeit von Storm in Aktion vorführen.

Im Rahmen der Paris Games Week darf sich die potenzielle Käuferschaft über neues Gameplay-Material zu unzähligen Spielen freuen. So auch zu Anthem, denn EA und BioWare haben kürzlich einen Livestream abgehalten, in dem der neue Titel zu sehen war.

Missionsablauf und Ultis

Im Detail gibt es erstmals die ultimativen Fähigkeiten zu sehen, die jeder Charakter - oder auch Javelin-Kampfanzug - mit sich bringt. Außerdem erhalten wir einen Einblick in den Missionsablauf.

Die beiden Entwickler zeigen nämlich den Start einer Mission, bevor sie nach einem Signal mit den Charakteren ins Schlachtgetümmel aufbrechen. Nach einem kurzen Flug zum Zielpunkt sehen wir die entsprechenden Angriffe. Die ultimative Fähigkeit von Storm ist scheinbar ein Verbund aus Eis, Blitz und Feuer. Kontinuierliche Schläge treffen die Feinde dabei in einem bestimmten Umgebungsbereich. Das sieht nicht nur optisch ansprechend aus, sondern dürfte dem Feind ganz schön einheizen.

Falls ihr das neue Gameplay noch nicht gesehen habt, solltet ihr unterhalb der News auf jeden Fall einen Blick riskieren. Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC (via Origin).

