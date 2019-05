Anthem - Elysische Laden fliegen nach einem Monat schon wieder aus dem Shooter

Noch heute wird ein Update für „Anthem“ erscheinen, das die Elysischen Laden aus dem Shooter von BioWare und Electronic Arts entfernt. Diese wurden erst vor etwas mehr als einem Monat ins Spiel eingeführt und hatten den Spielern einen neuen Weg geliefert, um an hochwertige Beute im Endgame zu kommen.

Mit Patch 1.1.1 werden heute einige Bug-Fixes an Anthem vorgenommen. Eine gravierende Änderung betrifft aber die Elysischen Laden. Bislang waren die Kisten seit Ende März dafür da, euch mit kostbarem Loot zu beliefern, wenn ihr einen entsprechenden Schlüssel zum Aufsperren in den Taschen habt. Doch damit ist nun offenbar Schluss.

Die Kisten, die „Anthem“-Spieler für das Absolvieren von Festungen und täglichen Herausforderungen belohnen sollten, fliegen wieder aus dem Spiel. In einem Statement betonten die Entwickler, dass die Kisten nie über lange Zeit im Spiel bleiben sollten und von Anfang an als temporäres Element geplant waren.

Ob sie eine Rückkehr in Zukunft feiern werden, wollten die „Anthem“-Macher aber noch nicht verraten. Der Patch soll heute, am 07. Mai 2019 gegen 17 Uhr deutscher Zeit erscheinen. Bis dahin habt ihr noch die Gelegenheit, eure gesammelten Elysischen Laden samt Schlüsseln in „Anthem“ auf den Kopf zu hauen.