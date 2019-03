Anthem - BioWare kündigt großes Update 1.04 mit zahlreichen Optimierungen für kommende Woche an

In der kommenden Woche wird BioWare ein umfangreiches, neues Update zu ihrem Loot-Shooter Anthem veröffentlichen. Angeblich umfassen die dazugehörigen Patchnotes rund 13 Seiten. Versprochen werden zahlreiche Optmierungen wie die Entfernung der Ladezeiten von Fort Tarsis in die Schmiede.

Da der Launch von BioWares Anthem alles andere als reibungslos verlaufen ist, arbeiten die Entwickler derzeit unter Hochdruck an weiteren Updates und Patches, um die größten Probleme zu beseitigen.

13 Seiten Patchnotes!

Bereits am gestrigen Mittwoch haben die Verantwortlichen ein weiteres Update angekündigt, das insgesamt auf eine Länge von rund 13 Seiten Patchnotes kommen soll und entsprechend gleich eine ganze Reihe an Optimierungen im Gepäck hat.

Verbessert werden soll durch Update 1.04 unter anderem die Schmiede. Konkret wird es der Ladezeit an den Kragen geben. Entsprechend könnt ihr also ohne Wartezeit von Fort Tarsis auf die Schmiede zugreifen, um euren Javelin aufzurüsten. Die ausführlichen Patchnotes sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

