Anthem - Alle Infos zu der Open Demo

Am kommenden Wochenende beginnt die offene Demo zu dem BioWare-Shooter Anthem. Alle Infos und Termine haben wir für euch in unserer News zusammengefasst.

Mittlerweile liegt die VIP-Demo zu Anthem hinter uns. Im Rahmen der Testversion konnten Spieler einen ersten Blick in den Third-Person-Shooter von BioWare und Electronic Arts werfen. Doch eine zweite Demo steht bereits kurz bevor. Vom 01. bis zum 03. Februar 2019 läuft die offene Demo, an der alle Interessierten teilnehmen können.

Die Konsolen-Version für PS4 und Xbox One könnt ihr im jeweiligen Store herunterladen. Außerdem müsst ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold abschließen. Solltet ihr auf dem PC spielen, ladet ihr euch das Spiel über den Ubisoft-Launcher Origin herunter. Ob es, ähnlich wie bei der Private Beta von The Division 2, einen Preload geben wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Anthem VIP-Demo gestartet, Server direkt voll

Serverprobleme und Inhalte

Direkt zum Start der VIP-Demo von Anthem waren die Server überfüllt, wodurch es nicht mehr möglich war, diesen beizutreten. Electronic Arts gab auf Twitter bekannt, dass man mit dem Problem vertraut sei und daran arbeite, die Server so zu skalieren, dass am Ende jeder Spieler die Möglichkeit zum Beitritt erhält. Ob die Server bei dem Ansturm im Rahmen der offenen Demo standhalten werden, kann zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Gewissheit gesagt werden.

Wie der genaue Umfang der Testversion ausfallen wird, ist bisher ebenfalls noch nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass der Umfang dem der VIP-Demo gleichen wird und Spieler in einem Ranger-Javelin mit Level 10 starten und bis zu Level 15 Leveln. Außerdem konnten in der VIP-Demo ab Level 12 drei weitere Javelins freigeschaltet werden: Storm, Interceptor oder Colossus.

Alle Spieler, die bereits bei der VIP-Demo dabei waren, dürfen auch in der zweiten Testversion laut alle vier Anzüge ausprobieren.