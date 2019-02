Anthem - Alle Infos zum Day-One-Patch, fokussiert Performance

Passend zum Release in wenigen Tagen wird es einen Day-One-Patch geben, der sich unter anderem auf die Leistung des Spiels konzentriert und zahlreiche Bugs entfernt. Wir haben alle Infos für euch.

Wenn ihr über EA Origin Access verfügt, könnt ihr Anthem schon jetzt auf dem PC oder der Xbox One spielen. Das offizielle Release-Datum ist allerdings noch ein paar Tage entfernt. Deshalb lässt der Day-One-Patch noch auf sich warten. Doch wir wissen schon jetzt, was er beinhalten wird.

Day-One-Patch zum Release

Michael Gamble, BioWare-Produzent, hat nun die wichtigsten Spezifikationen des Day-One-Patches verraten. Wir haben euch die essenziellen Verbesserungen übersichtlich aufgezählt:

Spieler werden nicht mehr von unsichtbaren Leuten angeschoßen. Ein Problem, das wohl überwiegend bei Streamern auftritt.

Keine Abstürze mehr, wenn Spieler im Fort mit anderen Leuten sprechen.

Einige Speicherstände werden auf der Xbox One nicht richtig gesichert, ebenfalls gelöst.

Spieler werden teils nach dem Abschluss einer Mission nicht in die Gruft (Tomb) gelassen.

Der Radius von Schatztruhen wird vergrößert. Falls ein Spieler aus dem Squad eine Kiste öffnet, bekommen andere Spieler ebenfalls etwas ab, obwohl sie nicht nah dran stehen.

Ein Problem mit dem Sound wird mit dem Patch behoben. Während eines Feuergefechts hören Spieler ihre Mitstreiter teils nicht mehr, da die Kommunikation technisch blockiert wird.

Ladebildschirme werden nicht schneller fertig durchlaufen, aber einige kamen gar nicht erst zum Ende. Dieser Fehler wird ebenfalls ausradiert.

Abschließend gibt es noch eine wichtige Randnotiz, denn die Entwickler wollen die generelle Leistung des Spiels verbessern. Die Framerate (FPS) soll glatter laufen und es soll diesbezüglich zu wenigeren Problemen wie Frame-Einbrüche kommen.

Wie groß der Day-One-Patch am Ende sein wird, ist bislang noch unklar. Am 22. Februar 2019 ist es jedoch endlich so weit, dann erscheint Anthem weltweit für den PC, die Xbox One und PS4.