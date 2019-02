Anthem - Alle Achievements geleakt, hier ist die Liste

Wenige Tage vor der Erstveröffentlichung wurden die Achievements zu Anthem geleakt. Die geheimen Trophäen sind allerdings nicht aufgeführt. Die einzelnen Errungenschaften beziehen sich hauptsächlich auf den regulären Spielverlauf und nicht wirklich auf spezielle Herausforderungen.

Am 15. Februar dürften Abonnenten von Origin Access Premier erstmals mit Anthem loslegen, eine Woche später erfolgt der reguläre Release. Jetzt wurden die Achievements für die einzelnen Story-Missionen bekannt.

Die Liste ist für PlayStation 4 und Xbox One größtenteils identisch, lediglich das Achievement für das Einsammeln alle anderen Trophäen ist der PS4 vorbehalten. Sonderlich spannend sind sie jedoch ohnehin nicht, größtenteils handelt es sich um Dinge, die ihr im regulären Spielverkauf der Story-Missionen ohnehin absolvieren würdet.

Alle Anthem-Achievements

Grandmaster (Platin)

Sammel alle Trophäen (Nur auf der PlayStation 4)

No Stone Unturned (Gold / 90G)

Schließe alle "Bastion"-Sammelaufgaben ab

Return to the Heart of Rage (Gold / 90G)

Beende "Return to the Heart of Rage"

A Royal Favor (Silber / 30G)

Beende die "Dax's Emerald Abyss"-Story

Triple Threat (Silber / 30G)

Beende die "Matthias's Triple Threat"-Story

Early Warnings (Silber / 30G)

Beende "Early Warnings"

Incursion (Silber / 30G)

Beende "Incursion"

Finding Old Friends (Silber / 30G)

Beende "Finding Old Friends"

The Tomb of General Tarsis (Silber / 30G)

Beende "The Tomb of General Tarsis"

The Fortress of Dawn (Silber / 30G)

Beende "The Fortress of Dawn"

Freelancer Down (Silber / 30G)

Beende "Freelancer Down"

Freelancer Loyalty 3 (Silber / 25G)

Schließe alle Aufgaben ab um den Freelancern zu helfen

Arcanist Loyalty 3 (Silber / 25G)

Schließe alle Aufgaben ab um den Arcanisten zu helfen

Sentinel Loyalty 3 (Silber / 25G)

Schließe alle Aufgaben ab um den Sentinel zu helfen

Comrades in Arms (Bronze / 15G)

Beende Teil 1 der "Brin's Need to Know"-Story

Military Pursuits (Bronze / 15G)

Beende Teil 2 der "Brin's Need to Know"-Story

Arcanist Mysteries (Bronze / 15G)

Beende die "Matthias's Search for Knowledge"-Story

Scholarly Pursuits (Bronze / 15G)

Beende die "Matthias's Riddles of Raban Maur"-Story

Restoring Glory (Bronze / 15G)

Beende die "Yarrow's Keeping Promises"-Story

Honorable Pursuits (Bronze / 15G)

Beende die "Yarrow's Shallow Grave"-Story

Uncommon Talent (Bronze / 15G)

Beende eine Mission, Vertrag oder Stronghold mit einem ungewöhnlichen Javelin

Rare Talent (Bronze / 15G)

Beende eine Mission, Vertrag oder Stronghold mit einem seltenen Javelin

Epic Talent (Bronze / 15G)

Beende eine Mission, Vertrag oder Stronghold mit einem epischen Javelin

Master Talent (Bronze / 15G)

Beende eine Mission, Vertrag oder Stronghold mit einem Meisterwerk Javelin

Assault Artisan (Bronze / 15G)

Beende 3 Sturmgewehr I Herausforderungen

Light Machine Gun Lover (Bronze / 15G)

Beende 3 Leichte Maschinengewehr I Herausforderungen

Born in Battle (Bronze / 15G)

Beende 3 Gewehr I Herausforderungen

Straight Shooter (Bronze / 15G)

Beende 3 Maschinenpistole I Herausforderungen

Pistol Whipped (Bronze / 15G)

Beende 3 Schwere Pistole I Herausforderungen

I Call Shotgun (Bronze / 15G)

Beende 3 Schrotflinte I Herausforderungen

Sniper Ace (Bronze / 15G)

Beende 3 Scharfschützengewehr I Herausforderungen

Cannon Connoisseur (Bronze / 15G)

Beende 3 Automatische Kanone I Herausforderungen

Grenade Guru (Bronze / 15G)

Beende 3 Granatwerfer I Herausforderungen

Arms Merchant (Bronze / 15G)

Beende 12 Ranger-Ausrüstung I Herausforderungen

Munitions Maestro (Bronze / 15G)

Beende 12 Colossus-Ausrüstung I Herausforderungen

Seal Savant (Bronze / 15G)

Beende 12 Storm-Ausrüstung I Herausforderungen

Gadgets Galore (Bronze / 15G)

Beende 12 Interceptor Ausrüstung I Herausforderungen

Explorer: Highroad (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Highroad

Explorer: Academy Ruins (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Academy Ruins

Explorer: Monument Watch (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Monument Watch

Explorer: Fortress of Dawn (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Fortress of Dawn

Explorer: Ruins of Shadowmark (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Ruins of Shadowmark

Explorer: Valley of Tarsis (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Valley of Tarsis

Explorer: Great Falls Canyon (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Great Falls Canyon

Explorer: Emerald Abyss (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Emerald Abyss

Explorer: East Gate (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in East Gate

Explorer: Eastern Reach (Bronze / 15G)

Finde alle Distrikte, Wahrzeichen und versteckte Orte in Eastern Reach