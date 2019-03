Anthem - Ärger über Drop-Rate: Reddit-Nutzer ruft zu fünftägigem Boykott auf

Ein Großteil der Community ist auch weiterhin über die Veränderung der Drop-Rate bei Anthem verärgert. Der Unmut der Spieler sammelt sich seit gestern vor allem unter einem Post auf Reddit, der bislang schon mehr als 9.600 Upvotes und mehrere Medaillen für sich verzeichnen kann.

Darin ruft der Nutzer Afinda zu einem fünftägigen Boykott auf, während dem nicht gespielt wird, um BioWare zu zeigen, dass die Spieler mit der derzeitigen Loot-Verteilung unzufrieden sind. Alles was man brauche um Anthem zu genießen, sei möglichst viel Loot, so die Ansicht der Reddit-Nutzer.

Der Protest soll vom heutigen Montag, den 11. März bis kommenden Freitag, den 15. März 2019 stattfinden und ein klares Zeichen in Richtung BioWare senden.

Dem Entwickler wird allerdings sicherlich nicht entgangen sein, dass die Spieler derzeit unzufrieden sind. Es bleibt aber mehr als fraglich, ob die Drop-Rate von vor ein paar Tagen wieder zurückkehren wird.

Entwickler BioWare hat am gestrigen Samstag Update 1.0.3 zu ihrem Loot-Shooter Anthem veröffentlicht und damit unter anderem einige Änderungen am Gameplay vorgenommen. Offenbar haben die Verantwortlichen dabei außerdem an der Verteilung des Loots geschraubt, weshalb viele Spieler nun verärgert sind.

Anthem Nächster Patch erscheint jetzt doch schon heute

Kurz vor dem Update hatte BioWare anscheinend die Drop-Rate für legendäre und meisterhafte Items erhöht, was für zahlreiche Spieler den Spielspaß deutlich erhöhte. Die Änderung wurde nun im Rahmen des aktuellen Patch wohl wieder rückgängig gemacht - zum Ärger vieler Sammler. Denn durch die erhöhte Loot-Verteilung lohnender Items fühlte sich das Endgame von Anthem für viele deutlich motivierender an.

Andere Spieler befürchten hingegen, dass im Endgame schnell nichts mehr zu tun sei, wenn man zu einfach an legendäre und meisterhafte Items gelangen würde.

Wirklich klar ist bislang aber nicht, ob tatsächlich BioWare die Finger im Spiel hatte oder ein Bug gleich zweimal für die stark veränderte Drop-Rate sorgte.

Via Twitter ließ BioWare seine Fans wissen, dass das Studio derzeit selbst noch nicht mit der Verteilung des Loots zufrieden sei. Es kann entsprechend damit gerechnet werden, dass sich an der Drop-Rate in der nächsten Zeit noch einiges ändern wird.

We appreciate all the feedback from the community on the game. We love the passion and share it. We’re not yet fully happy with the game’s loot behavior either.