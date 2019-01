Anime - Your Name erscheint auf Netflix!

Netflix hat angekündigt, in Kürze den beliebten Anime „Your Name“ ins Programm aufnehmen zu wollen. Bereits am 01. Februar 2019 soll der Film zum Stream bereitstehen.

Mit einem Einspielergebnis von 360 Millionen US-Dollar gilt Your Name als der erfolgreichste Anime aller Zeiten, jetzt erscheint er endlich auch auf Netflix! Wie der Streaming-Anbieter bekannt gab, sollen Abonnenten den Film bereits in Kürze ohne zusätzliche Kosten streamen dürfen.

„Your Name – Gestern, heute und für immer“ soll am 01. Februar 2019 auf Netflix erscheinen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Film sowohl in Deutsch als auch auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeschaut werden kann.

Bereits seit einiger Zeit könnt ihr „Your Name“ auch als DVD und Blu-ray erwerben, um damit euren Schrank zu schmücken. Eine echte Empfehlung!

Offizielle Beschreibung von Your Name

„Mitsuha lebt gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Yotsuha bei ihrer Großmutter in einer ländlichen Kleinstadt Japans. Insgeheim beklagt sie ihr abgeschiedenes Dasein in der Provinz und wünscht sich ein aufregendes Leben in der Großstadt. Taki würde sich freuen, so beschaulich aufzuwachsen, denn er wohnt in der Millionen-Metropole Tokio, verbringt viel Zeit mit seinen Freunden und jobbt neben der Schule in einem italienischen Restaurant. Eines Tages scheint Mitsuha einen Traum zu haben, in dem sie sich als Junge in Tokio wiederfindet. Parallel macht Taki eine ähnliche Erfahrung: Er findet sich als Mädchen in einer Kleinstadt in den Bergen wieder, wo er noch nie zuvor war. Doch wie kommt es zu dieser schicksalhaften Verstrickung und welches Geheimnis verbirgt sich wirklich hinter den Träumen der beiden Teenager?“

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.