Anime - Weathering With You: Erste Zahlen zum neuen Film vom Your Name-Macher

Makoto Shinkais neuer Film „Weathering With You“ startete kürzlich in den japanischen Kinos und ist laut TOHO Animation erfolgreicher angelaufen als sein vorheriges Werk „Your Name“.

Letztes Jahr kündigte Makoto Shinkai ein neues Projekt an und am 19. Juli 2019 erschien sein neuer Film „Tenki no Ko: Weathering With You“ oder auch „Weather Child: Weathering With You“ in den japanischen Kinos.

Shinkai übernimmt bei „Tenki no Ko: Weathering With You“ erneut die Rolle des Regisseurs und Drehbuchautors. Von Masayoshi Tanaka („Your Name") stammt das typische Charakterdesign. Während Atsushi Tamura („Das Königreich der Katzen“) für die Animationen zuständig ist, fungiert Hiroshi Takiguchi („The Garden of Words“) als Art-Direktor.

Im Mittelpunkt steht der Schüler Hodaka Morishima, der von einer Insel in die Metropole Tokio zieht. Da er mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, bewirbt er sich für eine Stelle als Redakteur. Kurze Zeit später trifft er auf Hina Amano, ein Mädchen, das glücklich mit ihrem Bruder zusammenlebt. Sie hat die Fähigkeit das Wetter zu kontrollieren und dem scheinbar immerwährenden Regen ein Ende zu setzen.

Die ersten Zahlen und das offizielle Musikvideo

Nach dem großen Erfolg und der Beliebtheit von „Your Name“ zog es viele Fans in die Kinos. Während dieses Werk am ersten Spieltag 301 Vorstellungen in 196 Kinos erreichte, lockte „Weathering With You“ die Fans am 19. Juli bereits mit 448 Vorstellungen in 359 japanische Kinos. In den ersten drei Tagen wurden bereits 1.159.020 Tickets verkauft, was einem Einspielergebnis von ungefähr 13,56 Millionen Euro entspricht.

Der Theme-Song stammt von der J-Rock-Band RADWIMPS. Der Titel lautet „Ai ni Dekiru koto wa Mada Arukai“ (Gibt es noch etwas, was die Liebe tun kann?). Am 18. Juli 2019 veröffentlichte die Band das offizielle Musikvideo zum Anime.

