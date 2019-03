Anime - VoD-Streaming-Dienst Crunchyroll wird das erste Mal seit 2006 teurer

Der Video-on-Demand-Streaming-Dienst für Anime-Serien namens Crunchyroll kurbelt an den Preisen für Abonnenten. Der Preis wird leicht nach oben korrigiert. Hierbei handelt es sich um die erste Preiserhöhung seit 2006. Die zahlenden Abonnenten werden demnach in Zukunft rund 8 US-Dollar zahlen müssen, bislang waren es lediglich rund 7 US-Dollar.

Falls ihr einen neuen Account ab dem 1. Mai 2019 anlegt, dann müsst ihr ab diesem Zeitpunkt mit dem angehobenen Preis rechnen. Wenn ein Account jedoch bereits besteht, dann gibt es eine dreimonatige Überbrückungszeit bis zum 1. August 2019, in der die Kosten noch nicht angehoben werden.

Eine Nachricht mit der Bestätigung wurde via E-Mail an alle Abonnenten verschickt. Gegenüber TechCrunch verriet Crunchyroll zudem:

„Crunchyroll hat die weltgrößte Sammlung an Anime und wir sind erfreut, dass wir unsere robuste Bibliothek so zielstrebig ausbauen konnten über das letzte Jahrzehnt, ohne eine Preiserhöhung zu vollziehen. Doch die Kosten für die Inhalte und Infrastruktur steigen, deshalb ist es jetzt an der Zeit, die Preise für die Abonnenten anzupassen.“