Anime - Trailer in voller Länge zur 2. Staffel von One Punch Man veröffentlicht

Der Teaser-Trailer zu „One Punch Man: Staffel 2“ ist da und er zeigt schon jetzt, wie es mit dem Anime rund um den stärksten Mann der Welt, Saitama, weitergeht.

Die Verantwortlichen hinter dem Anime „One Punch Man“ haben nun einen Trailer in voller Länge veröffentlicht, der einen umfangreichen Einblick in die kommende Season 2 bietet.

Saitama kehrt zurück!

Mehr als drei Jahre fieberten die Fans von „One Punch Man“ einer Sequel-Staffel entgegen. Und in diesem Frühling wird es endlich so weit sein. Das actiongeladene Anime-Spektakel setzt da an, wo die erste Staffel ihr Ende fand. Demnach kehren alle Helden wie Genos aus der 1. Staffel wieder zurück!

Doch eine neue Bedrohung steht vor der Tür und sie ist tödlicher denn je. Der geheimnisvolle Garou hat die Jagd auf die Heldenvereinigung eröffnet und er ist so stark, dass ihn niemand besiegen kann. Ein klarer Fall für Saitama, der bis jetzt noch jeden Gegner - und die meisten davon mit einem einzigen Schlag - in die Schranken weisen konnte.

Die zweite Staffel entsteht dabei nicht unter Madhouse und dem Regisseur Shingo Natsume, sie wird von J.C. Staff unter der Aufsicht von Chikara Sakurai produziert. „One Punch Man: Season 2“ soll bereits am 2. April 2019 an den Start gehen, sie könnte sich allerdings stark von der ersten unterscheiden, wie der Trailer bereits vermuten lässt. Nachfolgend haben wir den neuenTrailer für euch eingebunden!

