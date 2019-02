Anime - Trailer zu Attack on Titan: Staffel 3.2 bringt kämpfende Titanen zurück

In Attack on Titan: Staffel 3.2 wird wieder fleißig gekämpft. Wo es in der ersten Staffelhälfte noch viel um Innenpolitik der verbliebenen Menschen ging, wird in der zweiten Staffelhälfte wieder umso mehr Action folgen.

Obgleich der Anime Attack on Titan: Staffel 3 eingangs von vielen Seiten kritisiert wurde, da die namensgebenden Titanen in den Hintergrund gerückt sind und sich vorerst alles rund um die politischen Machtverhältnisse zugespitzt hat. Doch dies wird sich allerspätestens mit der zweiten Staffelhälfte wieder ändern, wo die Konflikte der Menschen untereinander der übergeordneten Bedrohung weichen, wie der neue Trailer nun andeutet.

Anime Attack on Titan Staffel 3 in der Kritik: Wo sind die Titanen?

Kampf der Titanen

Kürzlich wurde nämlich ein Teaser-Trailer zu Attack on Titan: Staffel 3.2 veröffentlicht. Die zweite Hälfte der dritten Staffel wird es scheinbar in sich haben und einiges anders machen als die erste Hälfte. Im Trailer sehen wir die geballte Ladung Titanen-Action. Involviert sind hier der gepanzerte Titan, der kolossale Titan und das "Beast". Inhaltlich wird es um den Kampf um die Mauer Maria gehen, die unsere Helden Eren Jäger, Armin Alert und Mikasa Ackermann erfolgreich zurückerobert haben und nun mit all ihren Kameraden verteidigen müssen. Unten im Trailer könnt ihr schon jetzt einsehen, was euch erwartet.

Der Manga von Hajime Isayama umfasst bereits 23 Ausgaben, in der die letzten Überlebenden gegen den Feind der Menschheit, den todbringenden und menschenfressenden Titanen kämpfen. Ihr könnt die neuesten Anime-Folgen via Crunchyroll oder Funimation einsehen. Auf Anime on Demand könnt ihr ab Samstag sogar den 3. Anime-Movie "Attack on Titan – Gebrüll des Erwachens" einsehen.